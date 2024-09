Ante el anuncio de la “toma” de la Asamblea Legislativa tras la marcha de la Central Obrera Boliviana (COB), el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que “el derecho la protesta es una manifestación a la libertad de expresión, pero este debe tener sus límites” en torno a los derechos de terceras personas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos estado presentes en inmediaciones de un inmueble de una entidad sindical. Hay un anuncio de toma de institución y, reitero, no podemos naturalizar estos hechos, porque van a generar mayores niveles de violencia y va, a poner en la innecesaria incertidumbre a los bolivianos”, advirtió.

Tras la irrupción de grupos afines al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en la sede sindical de la COB, la tarde del lunes, el secretario ejecutivo de esa organización, Juan Carlos Huarachi, adelantó que la movilización concluirá con una “toma” del edificio legislativo.

“No vamos a parar, mañana (hoy) la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea y si no quieren legislar que asuman sus suplentes. Y si sus suplentes no quieren, vamos a plantear cierre del parlamento. No provoquen”, advirtió.

Huarachi también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado; pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y), como máximo ejecutivo de los trabajadores, denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

Sin mencionar nombres, dijo “aquí hay un responsable de todas estas amenazas que llega contra mi persona”. “No vamos a permitir ese tipo de situaciones. Estas acciones son de cobardes y de bajeza”, advirtió.

Callisaya indicó también que la Defensoría del Pueblo ha acompañado las diferentes manifestaciones de protesta, esto con el fin de hacer la denuncia o la asistencia de los derechos humanos que se “puedan” suscitar en estos eventos.

Con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que respalda al gobierno de Luis Arce, comenzó en la ciudad de El Alto la marcha en “defensa de la democracia y la economía” convocada por la COB.

La concentración se inició cerca de las 08.00 en el Coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde ahí se dirigen hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

Lea más: Comienza la marcha de la COB desde El Alto por la ‘defensa de la democracia y la economía’