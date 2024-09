El evismo ratifica bloqueo desde el 30 de septiembre si no acceden a sus demandas

La movilización del evismo también demanda la validación del congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, que determinó que Morales sea el único candidato para las elecciones generales de 2025.

Fuente: La Razón

Por Boris Góngora

El Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al expresidente y jefe de ese partido, Evo Morales, ratificó este martes el bloqueo de caminos a partir del 30 de septiembre si el Gobierno no accede a sus demandas.

“Si no hay respuesta a los 16 puntos que se ha planteado, desde el 30 este mes, ya está determinado el bloqueo de caminos indefinido, porque este gobierno no se va a hacer la burla de las demandas planteadas del Pacto de Unidad y Estado Mayor del Pueblo. Los sectores sociales, ahora más que nunca se han unido”, advirtió Gerardo García, vicepresidente del MAS.

Tras siete días de movilización, la llamada “Marcha para salvar Bolivia” culminó en la sede de gobierno con un mitin. En el evento, el expresidente Evo Morales conminó al presidente Luis Arce a regularizar el abastecimiento del combustible y cambiar a algunos de sus ministros “narcos, corruptos y drogos”.

La movilización también demanda la provisión de dólares y la validación del congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, que determinó que Morales sea el único candidato para las elecciones generales de 2025.

Ante los enfrentamientos registrados el lunes por ambas facciones, el exministro Carlos Romero denunció que estos hechos de violencia fueron organizados por el Gobierno a través de acciones fascistas.

“Vemos con tristeza la actitud de un gobierno que no tiene precedentes. Por la espalda a viejitos, a personas cansadas cobardemente los atacaron con basucas y los policías lamentablemente (han) apoyando”, denunció Romero.

Pidió al Gobierno responder el pliego petitorio, porque “nunca” les responde. “Le pedimos que hasta el 15 de septiembre debería responder para que no haya la marcha, hasta ahora no han respondido de manera formal. El Gobierno debe responder al Pacto de Unidad y al Estado Mayor del Pueblo y no a Evo, como una persona particular.”

García también recalcó que la marcha fue pacífica y, pese a los enfrentamientos registrados en el trayecto, destacó el apoyo de la ciudad de El Alto que salió a recibir a Morales y al Estado Mayor del Pueblo.

“La marcha de Caracollo hacia la sede de Gobierno no ha sido fácil. Ha habido muchos compañeros lesionados y heridos en ese pequeño enfrentamiento. Ellos han ido a provocar, esta marcha no vino con intenciones de provocar o asaltar los ministerios”, dijo García.

La mañana de este martes, Morales aclaró que el plazo para la regularización de la provisión de combustibles no fue de 24 horas, sino de 48. Además, dijo que, cuando el lunes pidió cambiar ministros en 24 horas si Arce “quiere seguir gobernando”, no dijo “fuera Lucho”.