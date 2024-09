El mensaje de un aviador venezolano que retumba en la Fuerza Armada: «Es el momento de jugárnosla»

El teniente coronel (Av) retirado Guillermo Beltrán Vielma dialogó con Infobae y aseguró que es importante mantener la presión para terminar con el régimen de Maduro. “Como dice el lema y la líder María Corina, es ‘hasta el final’”, afirmó

Fuente: infobae.com

La esperada actuación de la Fuerza Armada ante lo que ocurre en Venezuela “puede ocurrir, yo no puedo decir que no puede ocurrir, porque va a llegar un momento en que no los pueden tener tan encerrados, encapsulados y acuartelados, que no los dejen respirar, porque se les van a insubordinar peor que un animal. ¿Que tome tiempo y que los tengan bajo amenaza? Bueno, la lealtad es hasta que deja de ser leal”.

Así lo dice, en conversación con Infobae, el teniente coronel (Av) retirado Guillermo Beltrán Vielma, de la promoción 1986 “Juan Crisóstomo Ledezma Santaella”, y quien fue uno de los pilotos de combate de los dos F16 que vencieron a casi un centenar de aviones que en 1992 controlaban los golpistas intentando derrocar al entonces presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

Agrega que el proceso ahora sería un poquito más rápido si actúan los militares para restablecer el orden “porque hay las armas y la administración de la violencia, a través de las armas”, reconociendo que “nadie quiere ser carne de cañón se espera que la parte internacional dé un espaldarazo. Lo que nos queda es esperar, pero es importante mantener la presión, cuando nos llamen a concentraciones, cuando llamen a aguantar porque eso tiene un precio, nada es fácil, como María Corina lo dijo, no es fácil”.

“Fácil es cuando todo sea rápido, pero con el enemigo como es, no es fácil y en eso estamos súper claros algunos, súper clarísimos, pero hay otros que tal vez están menos claros; por la idiosincrasia del venezolano quiere todo para ya, apurado, y no entiende a veces de paciencia. Lo importante es que con los golpes se aprende, y así ha aprendido mucho venezolano. Tener paciencia, todos estamos trabajando”.

Beltrán Vielma asevera que insistirá en seguir haciendo videos para hablarle a la Fuerza Armada. “Como dice el lema y la líder María Corina, es ‘hasta el final’, este es el momento de jugárnosla y no hay que perder este autobús, y no lo vamos a perder”.

-¿Qué consideraciones tiene a la reacción del Comandante General de la Aviación ante el hecho que usted haya dirigido videos a sus compañeros de armas?

-Indudablemente los asesores de Nicolás Maduro y Vladimir Padrino habrían dicho que debían responder, pero no lo iban a hacer ellos, sino que lo mandaron a él (al MG Santiago Alejandro Infante Arteaga), porque él no hace nada sino le dan la orden de arriba. Y buscó analizar con su grupo, que por cierto esos fueron alumnos míos en la Escuela de Combate. ¿Qué ocurre? que se transformó en la ilegalidad que está haciendo; primero, al tratar de decir que tiene el control de los aviones F16, porque hubo el temor de que yo estuviera ahí montado en un avión. Le digo algo, un solo avión es ultra poderoso, para darte una referencia, en medio de la misión que pueda cumplir, el problema es que es un sistema abierto y es difícil que salga por otros factores.

-¿Qué pretendió?

-Le di duro a su lema y a su creencia, el de toda la Fuerza Armada, con lo que piensan abrir la bocota el lema “Chavez vive”. Les tengo malas noticias, y por eso les digo así, de frente, y bien duro y fuerte para que les retumbe. Infante comete una cantidad de errores; tiene un perro faldero que es el coronel comandante del F16; ordena para que él también haga un mensaje; se convirtió en el portavoz del PSUV ahí, así como portavoz del Poder Electoral y de entes o poderes de los cuales ahorita es una bambalina. Como le dieron una orden para hacer lo que quiera, en su apuro lo hizo en tres videos, al día siguiente de yo sacar el mío; demostró estar preocupado y desesperado por el retumbe que tuvo cuando yo dije la verdad y de frente.

-¿El general Infante habrá respondido, más que por una orden, por convicción?

-Él cometió muchos errores y la calidad de arrastrado de él, en realidad de todos los generales, y disculpe la expresión a veces fuerte. Antes lo magistral de un sol, lo que representaba para cualquier general de la Fuerza Armada, ahorita ellos pasan coleto con eso, por eso les digo generales de soles de lata o generales de papel, porque el papel aguanta todo.

-¿Qué es lo más delicado en lo que evidenció el comandante de la Aviación y de otros oficiales que se han pronunciado?

-Bueno, allí hay una cantidad de errores, detalles, ilegalidad. Después habla de la parte militar, policial, política; eso es gravísimo dentro de todo el esquema, pero es más de lo mismo de los generales enchufados que no quieren soltar y se la están jugando todas. Las órdenes siguiendo el espectro, holísticamente, es “o te quedas y mueres con las botas puestas”, desde Maduro para abajo, o se les acabó el pan de piquito y ya saben dónde van a terminar: detrás de barrotes.

Guillermo Beltrán Vielma aseguró que la relación del Ejército con las autoridades del régimen «es igual que afuera, 70 a 30»

-¿Cómo valora lo que está ocurriendo en este momento en la institución militar, una vez que el Ministro de la Defensa y el jefe del Ceofanb declaran y demuestran abiertamente su preferencia por Nicolás Maduro?

-Ellos tienen que decirlo porque esos son los portavoces 1 y 2 de toda la “Fuerza Armada”, pero cuando el Alto Mando ampliado, antes eran 300 en total generales y ahorita son 2500 entre los que salen y entran, una formación de generales es como un batallón completo, una brigada, una cosa loca. Estos son los portavoces que son los que tienen más que perder en el enchufe que tienen, legales e ilegales, por montones, y no quieren despegarse. Esa es la compra-venta que tienen de soles, cargos, posición y dinero.

-¿En toda la estructura militar?

-Bueno, el coronel está en la raya, pero del comandante para abajo es el común denominador del venezolano; muy poquitos tienen prebendas, tal vez les dan un pago extra y ahorita, no te extrañe que inventen el bono de la lealtad, o cualquier bono y le den mensualmente a cada uno 300 o 500 dólares, porque lo que hacen es mendigar plata por todos lados. Mi mensaje ha sido muy directo y concreto a los niveles, con todas las instrucciones y con todas las posibilidades, por supuesto, eso es un cascarón muy duro de pasar, porque recuerda que son 25 años y largo y adoctrinamiento veinte, adoctrinamiento duro y formación, tratamiento como unos carteles, o como los perros de los carteles, y es difícil, y más aún habiendo conatos desde hace varios años.

-¿Cómo cuáles?

-Hace poco en la Fuerza Aérea, un Mayor comentó, y como había algo extraño vino un sargento, sacó la pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Literal, así. Es terror lo que tienen de que no pueden mover un dedo porque su vida o la de sus familiares está comprometida. Ante eso les digo que eso se enfrenta con valentía, no hay otra manera, pensando de que tal vez pueda haber un porcentaje que reaccione y diga “no me la calo más”, porque te aseguro que la relación adentro es igual que afuera, 70 a 30, pero cuando pasa el nivel donde me enganché o enchufé, ya eso es 100% del lado de allá, y eso es el único pilar, zanco, pata, o mejor dicho muleta, donde está parado el régimen como tal, la dictadura.

-Muchas personas esperan que la solución de lo que ocurre en el país, ante la violación de la Constitución por parte del Ejecutivo, Tribunal Supremo (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE), provenga de la institución armada. ¿Es posible y acertado esperar por la Fuerza Armada?

-En mi segundo mensaje dije que el único bastión que mantiene las instituciones ahorita, es la Fuerza Armada y el régimen se agarra de allí, pero también el pueblo clama por ello. Sin embargo, excepto el Alto Mando y los generales enchufados, conectados, con negocios corruptos, creo que de teniente coronel hacia abajo para ser más específico, incluyendo la tropa alistada que son los soldados, es la misma relación, llámese del pueblo, 70 a 30 que no está de acuerdo.

Nicolás Maduro con aviadores militares

-¿Entonces por qué no ha reaccionado la FANB?

-El único problema es que durante 20 años, aparte de que los han adoctrinado “fácil”, y por eso lo que he venido haciendo sistemáticamente es tratar de entrarles, directamente por amigos, por familiares, por los hijos y ha llegado muy poco, porque los tienen literalmente encapsulados y lo poco que ha llegado, en bajo porcentaje, están bajo el esquema del terror, el miedo, pero horrible, los tienen tan amenazados, y hay casos de que si respira mal, lo pueden matar o la familia paga las consecuencias, es el comportamiento de un cártel.

-¿Entonces?

-Si no hay otra opción, porque dudo que haya una invasión o una intervención, son los mismos venezolanos. ¿Que no tienen armas? Es verdad. ¿Qué ellos las tienen? Es verdad. Que no las han usado y es lo extraño y eso es lógico, la Fuerza Armada real, completa, yo no estoy hablando con estos aviones, pero sí tropas de forma regular, de toda la Fuerza, los componentes, llámese Infantería de Marina, porque los soldados de protección de las bases aéreas no son para ir a atacar como Infantería de Marina o como paracaidista, que son entrenados para caer y avanzar. Los soldados, en esos casos que son cien o mil dependen de un comandante, llámese teniente, capitán, dependen de los niveles y de los números, indudablemente el régimen duda y tiene mucho temor de sacarlos porque se le van a voltear y van a apoyar al pueblo. Los soldados no van a matar a la gente. Si está en la guerra y el enemigo lo va a matar, sí, pero en este caso, no.

-¿Está muy seguro?

De eso puedes estar segura cien por ciento. Eso es lo más básico del soldado, que el soldado es el que menos adoctrinan porque paga servicio y de hecho, hay mucha deserción, pero los oficiales, los oficiales técnicos y la tropa profesional, ese es el personal que tienen asustado. ¿Qué hay que esperar a la Fuerza Armada? Es la única que nos queda, entre comillas, porque es la única que hay ahorita, a menos que pasen otras cosas o un milagro. Lo que sí es verdad es que, en lo lento del proceso, es la vía mas rápida, que hubiese una fractura, porque esa suposición de que la Fuerza Armada se iba a pegar a la norma, la calcularon mal o no la metieron dentro de los planes y la consecuencia se está pagando ahorita.

Guillermo Vielma Beltrán: «La orden es te quedas y mueres con las botas puestas, desde Maduro para abajo, o van a terminar detrás de barrotes»

-¿Qué lo motivó a realizar videos y dirigirse a sus compañeros de armas que están en la institución castrense?

-Es una cuestión de corazón, de amor. Ahorita, la intención de llegar con los mensajes, me dije debo decir quién fui y quién soy. Los mensajes poco a poco han ido calando por las redes, como nuevo poder. En estos momentos tenemos el poder de las redes, el poder legislativo, militar, terrestre, naval, cibernético, una combinación de ciber en la parte cibernética con la comunicación súper efectivo, tan efectivo que los tiene ya desesperados, que no hallan cómo cortar el cable y no lo han podido hacer. ¿Cómo reaccionan? Amenazando a la gente, que no reciba mensajes, es una cosa como de hormiguitas, y tendrán que poner presos a todos los venezolanos.

-Ya hay, como nunca antes, tanta represión.

-Lamentablemente hay mucha gente que pagó un precio por eso, hay temor, hay miedo, porque son planes indexados, doctrina, pero te puedo decir que los mensajes, gracias a Dios, han tenido un alcance. Yo no ando buscando seguidores, estoy diciendo la verdad por todo el frente y en diferentes formas. Hay mensajes que llegaron a más de 20 millones de vistas, confirmados, ellos tienen sus porcentajes de cómo se ha movido el mensaje, por supuesto, la retroalimentación inmediata, pues hay más de 200 mil comentarios, que me tocó decirle a personas que me ayudaran a concentrar y analizar un poco el feedback con la retroalimentación.

-¿Alcance en Venezuela?

-Gracias a Dios en Venezuela llegó a un alto nivel, bastante, creo que el 50% o más, y ese porcentaje es de los hijos, el compadre, la hermana, la esposa del militar que está dentro, y allí no hay forma de que los encierren tanto. En el feedback que estamos recibiendo, incorporando a la reserva activa, también hay ciertos niveles porque yo conozco, porque ya somos medio contemporáneos, indudablemente, pero sí me recuerdan dentro de su trayectoria, porque la Fuerza Aérea como tal existe y es vigente el avion F16, tanto en la Venezuela de los 80, bueno, de los 90, y hoy en día los están usando para defenderse en una guerra. Un solo avión tiene una fuerza que no te imaginas, y es el temor de que un solo avión les pueda hacer algo. Claro, sí lo puede hacer y que un piloto, es difícil, no quiero decir imposible pero difícil porque son muchos sistemas, tienen que unirse para lograr que le pegue el avión con armamentos, con combate completamente armado para cumplir una misión.