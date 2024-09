El nuevo compañero de búsqueda en Google Photos

Imagínate que puedes buscar fotos en tu galería de Google simplemente hablando con la app como si fuera una persona. Eso es exactamente lo que Google ha lanzado con su nueva función experimental, Ask Photos, impulsada por la IA Gemini. Esta herramienta te permite utilizar lenguaje natural para buscar fotos y videos, haciendo que encontrar ese recuerdo especial sea mucho más fácil y rápido.

¿qué es ask photos y cómo funciona?

Ask Photos es una característica experimental de Google Photos que te permite buscar en tu biblioteca de imágenes con preguntas conversacionales, sin necesidad de pensar en las palabras clave correctas. Por ejemplo, podrías preguntarle «¿Dónde acampamos la última vez que fuimos a Yosemite?» o «¿Qué comimos en el hotel de Stanley?». La IA de Gemini entiende el contexto y el tema de tus fotos, ayudándote a encontrar detalles específicos sobre personas, lugares, actividades o incluso objetos en tus imágenes.

Esta función es especialmente útil cuando se trata de buscar recuerdos o detalles específicos que podrían perderse fácilmente en una galería de fotos extensa. Puedes hacer preguntas complejas, como si estuvieras hablando con un amigo que recuerda esos momentos contigo.

¿por qué es importante esta función?

En mi opinión, esta es una de las mejores formas de aprovechar la inteligencia artificial generativa actualmente. Nos permite interactuar de una manera más natural con nuestras herramientas digitales. Muchos de nosotros tenemos cientos o miles de fotos en nuestros dispositivos, y buscar entre ellas puede ser una tarea tediosa. Con Ask Photos, puedes buscar «Alice y yo riendo» o «Pintando en el jardín», y la herramienta encontrará exactamente lo que estás buscando sin que tengas que pasar por páginas de fotos.

Por supuesto, esta función aún es experimental y, por el momento, está disponible solo en los Estados Unidos a través de Google Labs para usuarios de Android y iPhone. Según Google, esto es solo el comienzo, y se espera que más usuarios puedan probarla en los próximos meses.

privacidad: ¿qué pasa con tus datos?

Aquí es donde se pone interesante. Aunque la función es prometedora, existen preocupaciones sobre la privacidad. Las fotos y videos son datos extremadamente privados, y no todos nos sentimos cómodos con la idea de que nuestras imágenes puedan ser utilizadas por una inteligencia artificial. Google ha aclarado que los datos de Google Photos no se utilizarán para publicidad, aunque algunas consultas podrían ser vistas por humanos después de ser desconectadas de tu cuenta. Las respuestas proporcionadas por Ask Photos no serán revisadas por humanos, a menos que ofrezcas comentarios o «en casos raros para abordar abusos o daños» (BGR, TechCrunch).

¿cómo acceder a ask photos?

Para acceder a esta función, necesitas inscribirte a través del enlace proporcionado por Google, ya que está en fase experimental. Apple también está trabajando en una función similar llamada Apple Intelligence, pero aún se encuentra en desarrollo y requerirá hardware compatible.

En WWWhat’s New, siempre estamos atentos a cómo la tecnología puede facilitarnos la vida cotidiana, y Ask Photos parece ser un gran paso en esa dirección, transformando cómo interactuamos con nuestros recuerdos digitales.