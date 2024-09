“El presidente Arce niega al ministro Arce”, critican el informe del presidente sobre la escasez de dólares y combustible

Varios analistas recordaron que durante los gobiernos de Evo Morales fue Arce el jefe del gabinete económico y el responsable de la planificación de la economía nacional.

Fuente: Unitel

El presidente Luis Arce responsabilizó a los gobiernos de Evo Morales de haber “descuidado la nacionalización” provocando que caiga la producción de hidrocarburos y por tanto los ingresos que percibía Bolivia, lo que aseguró ha provocado un doble problema: la falta de dólares y combustibles.

Varios analistas han criticado que Arce haya ignorado que durante los casi 14 años que gobernó Morales, él fue su ministro de Economía durante 12, en especial en la época que identificó como la que fue descuidada para realizar más inversiones para realizar exploración de campos de petróleo y gas.

“En este caso es una lavada de manos, donde el gobierno dice yo no tengo nada que ver con el pasado. El presidente Arce niega al ministro Arce”, opina el analista Gonzalo Chávez sobre el informe del presidente, en el que explicó en detalle las causas de la actual crisis de divisas y del combustible.

“Recordemos que, durante todo este periodo, quien ha sido ministro de Economía y Finanzas fue el presidente Arce y no solamente el ministro de Economía y Finanzas, sino el jefe del gabinete económico. Él era el dueño del modelo económico, el padre de esta maravilla económica que nos presentaban que estaba completamente blindada. Y de repente ahora nos encontramos con que el que era el dueño, además del instrumento para la planificación y la ejecución de la inversión pública, pues no sabía lo que estaba pasando en el sector hidrocarburos”, cuestiona Gonzalo Chávez.

En la misma línea, el analista político y periodista Andrés Gómez escribió en la red X: “Luis Arce dijo algo así: Cuando era ministro de Economía “se descuidó la nacionalización”; me di cuenta cuando llegué a la Presidencia. Por tanto, yo Lucho Presidente culpo al Lucho Ministro”.

El exsecretario departamental de Gobierno en Santa Cruz, Vladimir Peña, lamentó que Arce no solo no haya asumido la responsabilidad de los errores que se cometieron durante las gestiones en las que él tenía un papel clave como ministro de Economía, sino que no planteó soluciones inmediatas para la grave crisis que atraviesa el país.

“El mensaje presidencial nos dejó 2 obviedades: no hay plata y todo está más caro. Lucho culpó a Evo por el desastre en hidrocarburos, sin asumir su responsabilidad; y sus medidas recién darán alivio el 2026, mientras tanto, sigue el despilfarro. Nada de ajuste para el gobierno más derrochador de nuestra historia y con planes desfasados hace 50 años.”

El exdirector del Banco Central de Bolivia, dijo que con la exposición del domingo, Arce no solo demostró que es “un mal presidente”, también que tiene errores como economista y docente.

“Sabiendo que es un mal Presidente, quiso defender su gestión asumiendo el rol de profesor de economía. El resultado fue desastroso: dejó en claro que el peor Presidente de la historia es también un pésimo profesor”, escribió.