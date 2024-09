El procurador general del Estado, César Siles, informó este domingo que esta semana se tendrá ‘novedades’ por la acusación particular contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, tras la querella por los delitos de injuria y difamación.

“Hemos iniciado una acción por delitos de acción privada. Esta acción a diferencia de los procesos de acción pública no tiene una etapa de investigación. No tiene una etapa preparatoria, directamente se va a juicio. Se tiene todos los elementos para ir a juicio dentro la querella y denuncia que presenté, previamente se están recolectado los documentos para poder sustentar la acusación”, dijo Siles.

La autoridad señaló que el viernes se logró recolectar “todo”, incluso el desdoblamiento de la conferencia que realizó Morales acusado al Procurador. “Ya tenemos completa la prueba. Eso implica que estamos en condiciones de presentar la acusación particular, porque este caso, lo estoy haciendo de manera particular; no como procurador, he sido mellado mi dignidad como persona, como padre, como hijo y como esposo y tenía que responder”.

Acusación

El 26 de julio, el jefe del partido del MAS acusó a César Siles de haber extorsionado a militares encarcelados por los hechos del 26 de junio, asonada militar, con $us 40.000 para liberarlos.

“La familia de un militar detenido me informó y trate de cruzar información de un juez. Todavía no tengo pruebas, (pero) el procurador César Siles ha sacado 40.000 dólares para liberar a cada soldado detenido, que se investigue son más de 10 militares”, dijo entonces Morales en conferencia de prensa.

Audiencia contra Morales

Siles indicó que esta semana se tendrá novedades sobre este caso y espera que una vez sea notificado Morales, se presente a la primera audiencia o de lo contrario el juicio va continuar.

“Los dos delitos que estamos acusando son el de difamación e injurias. Hemos descartado el de calumnias porque no hay una denuncia que el haya presentado al Ministerio Público. La pena es entre privación de libertad como máximo dos años, pero también existe prestación de trabajo y multas”, explicó.

Indicó que no se busca una penal como tal, sino sentar precedente y que no se vuelva a mellar la dignidad de las personas,” no solo de una autoridad nacional, sino de César Siles como persona”.

