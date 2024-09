Si bien amplió por quinta vez el plazo para la renovación de directivas y adecuación de estatutos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) evitó sancionar a partidos que incumplieron sus resoluciones. Así, ‘perdonó’ el incumplimiento de las reglas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jueves, mediante Resolución 0314/2024, dicho tribunal concedió más aire a las organizaciones políticas para que puedan renovar sus directivas, esta vez hasta el 20 de diciembre. La ampliación anterior había fenecido este jueves 5 de septiembre.

“No se aplicará sanción a las organizaciones políticas que realizaron acciones destinadas al cumplimiento de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 167/2024”, señala la segunda disposición de la resolución del jueves.

Sin embargo, no precisa sanción específica para organizaciones políticas que hubieran incumplido de manera recurrentes las resoluciones sobre plazos fatales. La primera disposición, no obstante, dispone que el TSE y los tribunales electorales departamentales (TED) emitan sanciones sobre la materia.

Disidencia

Al respecto, el documento precisa que los vocales Nancy Gutiérrez y Tahuichi Tahuichi expresaron su disidencia con esa decisión en particular, de no sancionar a las fuerzas políticas que no cumplieron las resoluciones.

“Ninguno de los 12 partidos políticos (ADN, MNR, UCS, MAS, Demócratas, FPV, FRI, PDC, NGP, MTS, PANBOL, UN) fueron sancionados”, precisó Tahuichi, consultado por La Razón vía WhatsApp.

Cuestionado por qué no hubo sanciones si la anterior resolución señalaba es extremo, el vocal dijo “esa pregunta habrá que trasladarla a mis colegas”.

“Recalco que mi vocalía fue de la postura de que primero debería sancionarse con la amonestación a todo aquel partido político que no hubiera renovado su directiva hasta el 5 de septiembre y luego recién ampliar el plazo para la respectiva renovación de directivas”, dijo.

Sanción

“En estricto apego a la ley y normas electorales, debería haberse emitido la sanción de amonestación (tarjeta amarilla)”, insistió Tahuichi.

Lamentó la decisión mayoritaria de la sala plena del TSE. “A mi juicio, no se estaría aplicando el principio de igualdad, ya que unos sí cumplieron y otros no cumplieron” con la obligación de elegir sus direcciones políticas.

La segunda disposición de la Resolución 167/2024, del 30 de abril de este año, que amplió el plazo hasta el 5 de septiembre, instruye a los TED “que se apliquen los procedimientos sancionadores”.

Entonces, especialmente el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue amonestado por primera vez debido a su incumplimiento de las resoluciones del TSE sobre la renovación de su directiva. De forma sucesiva, el partido del oficialismo incurre en es extremo debido a su división interna.

Amonestación

Se presumía una segunda amonestación contra el MAS. El jueves, su delegado ante el TSE, Diego Jiménez, había advertido. “Si sacan una segunda amonestación, se va a cumplir lo que estamos diciendo: estrategia estatal y gubernamental de utilización de las instituciones del Estado” para “proscribir” al MAS.

De 138 organizaciones políticas del país, solo 67 renovaron sus directivas y 57 no lo hicieron; 14 están en proceso de cumplimiento del trámite. Sobre la actualización de estatutos, 81 cumplieron con el requisito y 52 no lo hicieron; apenas cinco están en proceso.

Son más de dos años y medios que el TSE no logra su propósito de contar con la documentación y las directivas saneadas de las organizaciones políticas del país. El 29 de marzo de 2022, mediante resolución 0128/2022, el TSE exhortó a las organizaciones políticas a renovar sus directivas que hubieran fenecido.

Al margen de esa resolución, el tribunal amplió en cinco ocasiones el plazo, algunas por 120 días y otras por 180, para que las organizaciones cumplan con sus resoluciones que disponían fechas “fatales” en sendas ocasiones.