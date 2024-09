“El único error que ha cometido ha sido irse de lugar”, dice abogado del chofer que causó accidente donde murió un profesor

El hombre estuvo prófugo 13 días después del accidente donde dio un giro prohibido provocando que un motociclista impacte contra su vehículo

Keiner Sejas M.







Fuente: Unitel Cristian Tejada, abogado de Hugo C.S., conductor acusado de causar un accidente en el que murió un profesor de 34 años, se refirió a las declaraciones que realizó la defensa de la familia de la víctima.



El jurista aseguró que su cliente si se entregó voluntariamente ya que ellos previamente habían coordinado con el director de Tránsito, pero que primero necesitan hablar con la familia de profesor Roberto Condarco quien falleció en el accidente. "Nosotros hemos tenido la idea de primero ir a hablar con la familia para primero hacer lo que cualquier ser humano tiene que hacer cuando comete un error, el tema de pedir disculpas. Al ofrecer un monto económico no para absolver a Hugo, y no para que quede impone este hecho, sino para apalear un poco los gastos emergentes de este suscitado accidente. Entendamos de que este ha sido un accidente, Hugo no ha salido con la intención de matar", dijo Tejada a UNITEL. [Foto: UNITEL] / Hugo C.S., acusado de provocar accidente con muerte

El abogado reconoce que el acusado cometió un error al irse del luego tras el accidente, sin embargo, afirma que hubo un motivo por lo que actuó así. “El único error que ha cometido Hugo ha sido irse de lugar y existe un motivo, no una justificación, un motivo fundamental, Hugo tiene un niño de seis años y al ver ese accidente de tránsito, al salir los del SAR, y al decir que lamentablemente el señor Condarco estaba ya fallecido, le entró un tema de pánico y de miedo y huyó del lugar”, indicó.

Asimismo, aclaró que su cliente si realizó un giro en un lugar prohibido, sin embargo, afirma que lo hizo porque no conoce la ciudad y que el simplemente estaba retornando de su visita a la Virgen de Urkupiña en Quillacollo.

“Lo que vamos a hacer como defensa es demostrar los grados de responsabilidad, Hugo ha cometido un error al dar vuelta en un lugar que no correspondía, no conocía la ubicación, sin embargo, la motocicleta iba a alta velocidad a obviado los ojos de gato que existe para evitar pasar eso, y tercero, y lo más importante, no estaba con un casco de seguridad. Entonces, no se puede echar la culpa cien por cien de responsabilidad a una persona cuando se trata de accidente de tránsito”, manifestó.

Finalmente pidió que no se asegure que Hugo estaba bajo las influencias de las bebidas alcohólicas sin tener pruebas.

“Ya dan por hecho de que Hugo estaba bajo influencia alcohólica, eso lo tienen que demostrar, no puede ser mera presunción abstracta, que Hugo ha ido sí a la Virgen, hay una lata de cerveza que está en su vehículo cerrada, no abierta”, agregó.

El acusado estuvo prófugo casi 13 días luego del accidente, hasta que la jornada del pasado 3 de septiembre se presentó en las oficinas de la abogada de la víctima.

Se espera que durante esta jornada, el acusado sea puesto ante un juez cautelar donde se definirá su situación jurídica.