Elecciones USA 2024: ¿Quién ganó el debate entre Donald Trump y Kamala Harris?

Este 10 de septiembre se ha celebrado el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. ¿Quién ganó? Te explicamos.

Este 10 de septiembre se ha celebrado el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, ambos candidatos oficiales de sus partidos después de aceptar las nominaciones en la Convención Nacional Republicana y Demócrata, respectivamente.

El evento se ha llevado a cabo en el National Constitution Center, ubicado en Philadelphia, Pennsylvania. El primer debate entre Trump y Harris ha sido organizado por ABC News, en un formato que ha permitido maximizar el tiempo de los candidatos, ya que no contó con público ni se les permitió a los candidatos interrumpirse, ya que ambos micrófonos estuvieron apagados durante la participación del otro.

Este debate contó con los moderadores David Muir, el presentador y editor en jefe de ‘World News Tonight’, y la presentadora de ‘Prime’ de ABC News Live, Linsey Davis.

En este primer debate se abordaron varios temas de interés nacional. Ambos candidatos fueron cuestionados, en un inicio, por la economía e inflación, los derechos reproductivos, las crisis migratoria, el ataque al Capitolio de 2021, las elecciones presidenciales de 2020, Hamás e Israel, así como Rusia y Ucrania y salud.

¿Quién ganó el debate entre Donald Trump y Kamala Harris?

En términos generales, ambos fallaron al no responder ciertas preguntas y compartir datos falsos o tendenciosos. En algunas ocasiones, los candidatos fueron desmentidos por los moderadores.

Las encuestas posteriores al debate tardan algunas horas en salir, pero algunos análisis especializados indican que la candidata demócrata Kamala Harris se llevó el debate de esta noche aunque no por mucha diferecnia. De acuerdo con The Boston Globe, Harris ha obtenido una calificación de C, mientras que Trump ha obtenido C-.

De acuerdo con el veredictos de los redactores de Newsweek, Harris ganó el debate.

Por otro lado, según los resultados de una encuesta de CNN, la mayoría de los televidentes del debate creen que Trump ganó.

¿Habrá un segundo debate presidencial entre Trump y Harris?

El mes pasado, Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña Harris-Walz 2024, señaló que la campaña de Donald Trump había aceptado su propuesta de tres debates, dos presidenciales y uno vicepresidencial.

“Suponiendo que Donald Trump se presente el 10 de septiembre para debatir con la vicepresidenta Harris, entonces el gobernador Walz verá a JD Vance el 1 de octubre y el pueblo estadounidense tendrá otra oportunidad de ver a la vicepresidenta [Harris] y a Donald Trump en el escenario del debate en octubre”, compartió en ese momento.