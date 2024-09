En 7 operativos, la Felcn afecta al narcotráfico en $us 2 millones

En siete operativos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) afectó al narcotráfico en cerca de $us 2 millones y se aprehendió a 18 personas, informó este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Producto de los siete operativos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se ha logrado la aprehensión de 18 personas, el secuestro de siete vehículos, el secuestro de 192 armas de fuego valuadas en 668 mil dólares, el secuestro de tres teléfonos celulares”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

En los operativos se secuestró también más de 126 kilogramos (Kg) de pasta base de cocaína valuada en frontera en $us 228.000, más de 313 kg de clorhidrato de cocaína valuada en $us 721.000 y más de 72 kg de marihuana equivalente a más de $us 93.000.

Asimismo, dijo que en los operativos la Felcn logró secuestrar 300 kilos de una sustancia denominada Irganox 1076 que es utilizada para cortar la droga en países europeos y aumentar el peso y volumen de la sustancia controlada.

Señaló que se presentará un proyecto normativo para que esta sustancia sea incorporada a la lista de Sustancias Controladas tanto en el ámbito administrativo como en el penal.

