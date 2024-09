En el caso de infiltración china en Nueva York hay indicios de una estrategia conocida

Linda Sun es sólo la última miembro de la diáspora presuntamente reclutada por Beijing para influir en las democracias occidentales.





Linda Sun, ex asistente principal de la oficina del gobernador de Nueva York, con su esposo después de ser acusado de actuar como agente para China. (Corey Sipkin/Associated Press)

Un destacado abogado británico fue acusado de intentar promover los intereses de Pekín en el Parlamento.

Un asesor de un político de extrema derecha en Alemania fue sospechoso de pasar a China información sobre el funcionamiento interno del Parlamento Europeo.

Un político canadiense fue acusado de recibir ayuda del consulado chino para organizar autobuses llenos de estudiantes internacionales chinos que le votaran en las elecciones de su partido.

Incluso antes de que Linda Sun, ex ayudante de alto rango en la oficina de la gobernadora de Nueva York, fuera acusada este mes de utilizar su cargo en beneficio del gobierno chino, las sospechas de intromisión extranjera china habían ido en aumento en las democracias occidentales.

En los últimos años también han aparecido acusaciones de injerencia política china en Australia, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica y los Países Bajos.

La actividad clandestina suele seguir un patrón, según los analistas. China recluta a miembros de las comunidades chinas de la diáspora para infiltrarse en los salones del poder o para silenciar a los disidentes chinos y a otros críticos de Pekín.

Las operaciones encubiertas chinas en el extranjero se han centrado durante mucho tiempo en apoderarse de secretos industriales y tecnología en sectores sensibles como el militar, la aviación o las telecomunicaciones, con el objetivo de intentar erosionar la ventaja de Estados Unidos.

Linda Sun en un acto del consulado chino en 2023. (Tribunal del Distrito Este de EE.UU.)

Lo que se acusa de hacer a Sun forma parte de una vertiente distinta de la labor de inteligencia china, centrada en influir en el discurso político para que se incline más favorablemente hacia las posiciones de China en cuestiones polémicas como el estatus de Taiwán, la isla autónoma reclamada por Pekín, o la represión de la minoría étnica uigur de China.

Según los fiscales federales, Sun, que actuaba como enlace con la comunidad asiática, impidió el acceso de funcionarios taiwaneses a la oficina del gobernador y eliminó las referencias a Taiwán y los uigures de las comunicaciones estatales. A cambio, según los fiscales, ella y su marido, Chris Hu, recibieron millones de dólares en beneficios.

“Se trata de tácticas clásicas”, afirmó Anne-Marie Brady, politóloga de la Universidad de Canterbury, en Christchurch (Nueva Zelanda), especializada en la labor de influencia china, refiriéndose a las acusaciones contra Sun. “China es muy proactiva a la hora de intentar utilizar a las comunidades chinas de ultramar y a los políticos y funcionarios de etnia china para obtener información y dar forma a la política”.

Alrededor de 5 millones de personas de la diáspora china viven en Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Avivado por las tensiones geopolíticas

Es probable que los intentos de China de interferir en las democracias occidentales se agudicen a medida que se recrudecen las relaciones entre Pekín y Occidente, afirmó Brady. Desde la Guerra Fría, dos potencias como Estados Unidos y China no habían competido tan ferozmente por la influencia mundial.

Al encontrar más difícil influir en los gobiernos nacionales en este entorno, el gobierno chino ha dirigido su atención a los gobiernos locales, de condado y estatales, que no son tan expertos en la detección de tales esfuerzos, dicen los expertos.

Según los analistas, los dirigentes y los servicios de inteligencia chinos pueden sentirse envalentonados si sus esfuerzos de injerencia suponen un coste mínimo para Pekín.

Ningún diplomático chino en el consulado de Nueva York, por ejemplo, ha sido expulsado de Estados Unidos a pesar de que cuatro funcionarios están implicados como co-conspiradores en la acusación contra Sun y su esposo. En cambio, en 2019, dos funcionarios chinos sospechosos de espionaje fueron expulsados en secreto de Estados Unidos por entrar en coche en una base militar sensible de Virginia.

“El punto que deberíamos estar haciendo sobre este caso no es que un chino-estadounidense supuestamente cometió este crimen, sino que el Gobierno de la República Popular China, y sus altos funcionarios, buscaron intencionalmente colocar a un ciudadano estadounidense en esta posición”, dijo Matt Turpin, ex director para China en el Consejo de Seguridad Nacional y miembro visitante de la Institución Hoover, refiriéndose a la República Popular China. Turpin dijo que la administración Biden debería haber declarado personas non gratas a los cuatro diplomáticos incluidos en la acusación de Sun.

“Ahora parecen débiles”, dijo Turpin.

China no ha dicho prácticamente nada sobre la detención de Sun, y ha censurado fuertemente los debates sobre el tema en Internet. Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, se negó a comentar el caso, salvo para decir: “Nos oponemos a las asociaciones malintencionadas y a las calumnias contra China”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning: “nos oponemos a las asociaciones malintencionadas y a las calumnias contra China”. (REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo)

Muchos otros países, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda, siguen divididos sobre cómo disuadir la injerencia china. Algunos quieren que las fuerzas del orden sean más agresivas. Otros temen que al hacerlo se siembre el racismo y se establezcan perfiles raciales de las comunidades de la diáspora china.

Estos debates se inscriben en lo que, según Brady, son las crecientes divisiones en las sociedades libres, alimentadas por el partidismo y el populismo, que China considera signos irrefutables del declive de Occidente. El objetivo de Pekín es explotar esas fisuras para debilitar a sus rivales geopolíticos.

“China cree que ha llegado su momento”, dijo Brady. “Así que en lugar de retirarse, van con más fuerza”.

El “arma mágica” de Xi

Las tácticas asertivas de China reflejan el liderazgo del presidente chino Xi Jinping.

Bajo su mandato, la defensa de la seguridad nacional ha requerido una movilización de “toda la sociedad”. Se anima a los ciudadanos chinos de a pie a espiarse unos a otros y a sospechar de los extranjeros y de prácticamente todo lo demás. La cúpula del Partido Comunista Chino está repleta de funcionarios con experiencia en seguridad. La agencia de espionaje china, el Ministerio de Seguridad del Estado, también ha aumentado sus ambiciones y su perfil público, llegando incluso a crear una cuenta en las redes sociales para dar a conocer sus investigaciones.

“Es un poco como la República de Venecia en su apogeo, donde todo el mundo estaba potencialmente involucrado en algún tipo de actividad encubierta para promover los intereses del Estado”, dijo Nigel Inkster, ex director de operaciones e inteligencia del Servicio Secreto de Inteligencia británico.

Bajo el mandato de Xi Jinping, la defensa de la seguridad nacional ha exigido una movilización de «toda la sociedad».

“Y, por supuesto, el Partido Comunista Chino se forjó en un crisol de clandestinidad que sigue formando parte de su cultura política”, añadió el Sr. Inkster, refiriéndose al surgimiento del partido hace más de un siglo como organización revolucionaria clandestina.

China ha intentado aplicar la misma estrategia furtiva a sus relaciones con el exterior. Complementa su diplomacia normal con una red encubierta de miembros del partido, organizaciones y grupos chinos en el extranjero que trabajan para promover las políticas de China en el exterior. Estos esfuerzos, que Xi ha calificado como una de las “armas mágicas” de China, suelen estar dirigidos por un órgano del partido conocido como Departamento de Trabajo del Frente Unido.

El grupo, que tenía un presupuesto estimado de 2.600 millones de dólares en 2019, sirve como agencia de inteligencia del partido. A menudo trabaja en conjunto con otras agencias de espionaje de China, que caen bajo el control de los militares y el gobierno central.

En 2017, cuando Sun tenía poco más de 30 años, viajó a Pekín para asistir a un acto en el que se celebraba su condición de joven china residente en el extranjero. En ese mismo viaje, Sun hizo una visita paralela a la ciudad oriental de Nanjing, en la provincia de Jiangsu, donde nació, para reunirse con Wang Hua, el alto funcionario del Departamento de Trabajo del Frente Unido de la provincia.

Linda Sun, ex ayudante de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, sale del tribunal federal de Brooklyn tras ser acusada de actuar como agente no registrada del gobierno de China en Nueva York, EE. UU. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Durante la reunión, Wang dijo a Sun que debía “ser embajadora de la amistad sino-estadounidense” y “promover activamente la solidaridad” entre los emigrantes chinos en Nueva York, según informaron entonces los medios estatales chinos.

El Departamento de Trabajo del Frente Unido también desempeña un papel destacado en otros casos sospechosos. En 2022, la agencia de seguridad interior británica, MI5, emitió una alerta sobre una abogada china-británica llamada Christine Ching Kui Lee. El aviso acusaba a Lee de actuar de forma encubierta a través del Departamento de Trabajo del Frente Unido para “cultivar relaciones con figuras influyentes con el fin de garantizar que el panorama político del Reino Unido sea favorable” a la agenda del Partido Comunista Chino. Lee ha negado las acusaciones y ha presentado una demanda contra el MI5.

El Departamento de Trabajo del Frente Unido también está vinculado a un líder de la comunidad china australiana, Di Sanh ‘Sunny’ Duong, objeto del primer procesamiento en Australia en virtud de una nueva ley de injerencia extranjera; y a bandas de partidarios de Pekín acusadas de atacar a manifestantes el pasado noviembre en San Francisco cuando Xi asistió a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según una investigación de The Washington Post.

La diáspora en la línea de fuego

Xi y el partido consideran desde hace tiempo que la población china en el extranjero es a la vez un activo y un riesgo. Se calcula que 60 millones de personas de origen chino viven fuera de China, incluidos 5,4 millones en Estados Unidos, y Xi les ha pedido que ayuden a “contar bien la historia de China”. Se les ha animado a que “participen activamente y apoyen” la “reunificación pacífica de China”, una referencia a que Taiwán pase a estar bajo el control de Pekín.

Taiwán, el objetivo de la China de Xi Jinping. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Al mismo tiempo, los partidarios de Xi en el extranjero han trabajado para silenciar e intimidar a los críticos de Pekín que viven en el extranjero. Esto se ha hecho más urgente con la expansión de las diásporas de chinos uigures y de Hong Kong que huyen de la represión de las libertades en su país. Las asociaciones de estudiantes chinos residentes en el extranjero, por ejemplo, han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra las críticas abiertas a Pekín y sus políticas en los campus universitarios de todo el mundo.

La acogida de los chinos de ultramar por parte de China ha hecho que muchos miembros de esa comunidad sientan que tienen una diana en la espalda. En Estados Unidos, los estadounidenses de origen chino se han visto obligados a defender sus lealtades, con un efecto escalofriante para los científicos de ascendencia china. En 2022, el Departamento de Justicia desechó una iniciativa de la era Trump dirigida al robo chino de propiedad intelectual estadounidense. El programa fue objeto de críticas por parte de grupos de derechos civiles y fue criticado por no lograr muchos enjuiciamientos.

Los investigadores dicen que la aparición del caso de Linda Sun corre el riesgo de atrapar a la diáspora entre un público estadounidense desconfiado y el deseo de Pekín de abrir una brecha entre los chinos étnicos y sus hogares de adopción.

“Están en juego las libertades de las comunidades de la diáspora china y la salud de las democracias multiculturales”, afirma Audrye Wong, experta en la influencia exterior china de la Universidad del Sur de California. “A Pekín le gusta afirmar que habla en nombre de todos los chinos étnicos de ultramar, difuminando intencionadamente las fronteras entre los nacionales chinos y los descendientes de chinos étnicos que son ciudadanos de otros países”.