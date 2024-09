En el primer semestre del año, la exportación de quinua creció 68% en valor y pasó de $us 22 millones a $us 36,7 millones en comparación al mismo periodo de la gestión pasada, destaca el Ministerio de Economía y Finanzas en sus redes sociales.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) ratifican la información y detallan que a junio de 2024 las ventas del cereal alcanzaron un total de $us 36,7 millones, cifra superior en $us 14,9 millones a la reportada en 2023, cuando se sumó $us 21,8 millones.

El detalle de ventas por mes, comparado a la gestión pasada, muestra un repunte en la exportación de quinua, particularmente en el mes de mayo, cuando se pasó de $us 3,6 millones a $us 7,7 millones, más del doble.

Según el INE, en 204 las ventas se realizaron en el siguiente orden: en enero se exportó por un valor de $us 5,5 millones, en febrero por $us 4,0 millones, en marzo por $us 7,0 millones, en abril por $us 6,4 millones. En tanto, en mayo se vendió por $us 7,7 millones y en junio, $us 6,0 millones. En total, suman $us 36,7 millones.

Infografía: Lizeth Machaca

Quinua

Los países que más compraron el cereal boliviano son Estados Unidos, por un valor de $us 16, 9 millones, y Alemania, por $us 6,9 millones. Además, el producto se vende a Australia ($us 1,1 millones), Canadá ($us 0,9 millones) y Emiratos Árabes ($us 0,9 millones), entre otros.

Las exportaciones también muestran un crecimiento en volumen. A junio de 2023 se exportó en total de 10.818 toneladas (t), monto inferior al reportado en el mismo periodo de 2024 cuando se alcanzó 12.537 t.

El INE informó que en enero se exportó 1.825 t; en febrero 1,376 t; en marzo 2,419 t; en abril 2.180 t, en mayo 2.650 t y en junio 2.087 t.

Bolivia cubre actualmente el 21% del mercado mundial de la quinua, luego de Perú, que tiene el 43%. El país produce actualmente unas 90.000 toneladas de quinua al año y aunque no es el mayor productor mundial del grano destaca como el único con cultivos exclusivamente orgánicos.

Los datos del Observatorio Agroambiental Productivo (OAP), informan que Bolivia tiene actualmente 28 variedades de quinua cultivable para el consumo interno y de exportación.

La popularidad de la quinua cruzó las fronteras y se consolida en los mercados internacionales debido a sus propiedades alimenticias y nutricionales, ideales para dietas saludables y equilibradas.