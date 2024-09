Encuesta revela una insatisfacción generalizada con las medidas tomadas para prevenir y controlar incendios

Según el estudio de Ipsos Ciesmori, la mayoría de la gente consultada considera que las medidas tomadas por las autoridades para prevenir y controlar los incendios forestales son insuficientes (52%).

Un bombero trabaja en la mitigación de los incendios en Santa Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz.

Una encuesta de Ipsos Ciesmori sobre los incendios forestales que aquejan al país, revela una insatisfacción general, ya que la mayoría de la gente consultada considera que las medidas tomadas no son suficientes y que no se está haciendo nada.

El estudio se realizó sobre la base de 400 casos en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz entre el 7 y el 12 de septiembre de este año para conocer los sentimientos de hombres y mujeres mayores de 18 años con conexión a internet, ya sea mediante computadora, tablet o celular. La técnica de recolección de la información se hizo mediante encuestas online autoadministradas, a través de conexiones fijas de internet, redes sociales y conexiones móviles.

Sobre las medidas para controlar incendios y proteger la salud de la población se formuló la siguiente pregunta: ¿Considera que las autoridades están tomando las medidas necesarias para prevenir y controlar los incendios forestales y proteger la salud de la población?

El 52% de la gente consultada respondió que las medidas tomadas no son suficientes; mientras que un 45% considera que no se está haciendo nada/no se está tomando ninguna medida. Sólo 1% cree que sí, las medidas son adecuadas y un 2% no sabe lo suficiente.

Por ciudades, en La Paz un 52% piensa que no se está haciendo nada/no se está tomando ninguna medida, en Santa Cruz también un 52% piensa lo mismo. El 43% en La Paz, considera que las medidas tomadas no son suficientes y en Santa Cruz un 47% cree lo mismo.

En El Alto, un 61% respondió que las medidas tomadas no son suficientes y un 34% indicó que no se está haciendo nada. En Cochabamba, un 61% también considera que las medidas no son suficientes y un 37% dijo que no se está haciendo nada.

Calidad del aire

Sobre este aspecto se formuló la siguiente pregunta: En los últimos meses, ¿ha percibido un cambio en la calidad del aire en su ciudad debido a los incendios forestales?

La mayoría de la gente encuestada (81%) percibe que la calidad del aire ha empeorado notablemente debido a los incendios forestales, un 17% piensa que la calidad ha empeorado ligeramente y solo un 2% dice que no ha percibido ningún cambio en la calidad del aire.

Este sentimiento es especialmente fuerte entre la generación Baby Boomer (60-78 años), con un 94% reportando un empeoramiento notable.

La percepción de un empeoramiento notable en la calidad del aire varía entre ciudades. Los encuestados de La Paz (85%) y Santa Cruz (85%) son más propensos a reportar un empeoramiento notable en comparación con los de El Alto (70%).

Existe una insatisfacción generalizada con las medidas actuales. La mayoría de los encuestados considera que las medidas tomadas por las autoridades para prevenir y controlar los incendios forestales y proteger la salud de la población son insuficientes (52%). Este sentimiento es especialmente fuerte en Cochabamba (61%) y El Alto (61%).

Un porcentaje significativo de los encuestados cree que no se está haciendo nada o no se están tomando medidas adecuadas (45%). Esta percepción es más prevalente en La Paz (52%), Santa Cruz (52%) y entre los Millennials (28-43 años) con un 55%.

Para Ipsos Ciesmori, dada la percepción generalizada de que la calidad del aire ha empeorado notablemente debido a los incendios forestales y la insatisfacción con las medidas actuales, es preciso que las autoridades implementen medidas preventivas y de control más eficaces, fortalezcan la coordinación y los recursos, involucran a la comunidad y evalúen y ajusten las políticas existentes para abordar esta crisis de manera más efectiva y restaurar la confianza de la población.