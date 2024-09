Entre lágrimas, bombera voluntaria clama por ayuda para sofocar incendios forestales

Kelly Tejada es la protagonista de un video viral en el que habló de la gravedad de los incendios que afectan el país, y pedía ayuda a las autoridades de Gobierno.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Cuatro millones de hectáreas quemadas, miles de animales muertos son algunos de los efectos de los incendios forestales que se registran en el país.

Decenas de bomberos voluntarios trabajan todos los días para combatir el fuego, pero los esfuerzos no son suficientes. Por eso, piden la declaratoria de desastre nacional.

Kelly Tejada, voluntaria en Bomberos Civiles Ajayu de La Paz, es la protagonista de un video que se hizo viral, en el que, con lágrimas en los ojos, clamó por ayuda y expresó su preocupación por la tierra que se dejará a las futuras generaciones. También por los efectos en la salud de las personas que día a día respiran humo.

Las palabras fueron dirigidas al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, durante la presentación de los Atlas de Áreas Protegidas Nacionales, de Áreas Protegidas Municipales y el Pasaporte Ambiental.

«Al ver que nadie decía nada de lo que realmente está pasando, algunos soslayaban y minimizaban lo que está sucediendo en nuestro territorio, dijimos: este es el momento, no vamos a tener otro para tener el acercamiento a una autoridad de alto rango. Esperamos que termine el evento, después de su alocución, intervenimos», contó Tejada en entrevista con Que No Me Pierda.

Reiteró su pedido de declaratoria de desastre nacional para que ingrese ayuda humanitaria internacional. Asimismo, dijo que el dato de 4 millones de hectáreas quemadas es en base a la investigación de Fundación Tierra.

«En este momento, hay bomberos voluntarios, de la gobernación, de otros departamentos, guardaparques, población que está trabajando. Todos coinciden en que ya no abastecen las manos, el desastre es demasiado grande y no estamos haciendo nada. Defensa Civil ha ingresado, la Policía y otras instituciones del Estado, pero no son suficientes», agregó.

También aseguró que se superarán las cifras de los incendios forestales en 2019.

«En los Atlas que presentaron, hay animales que tal vez ya no existen. Van a ser simples recuerdos de lo que algún día tuvo Bolivia. Es un llamado de atención severo. No puede volverse una costumbre que año tras año se incremente solo porque no quieren anular las leyes incendiarias. Tampoco se cumplió el compromiso de la pausa ecológica», aseveró.

También dijo que como Bomberos Ajayu se están preparando para retornar al oriente boliviano para ayudar a quienes lo necesitan, junto a brigadas médicas, de veterinarios y más voluntarios.