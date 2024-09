Erik Prince, el mercenario y fundador de Blackwater, promete un «movimiento de liberación imparable» en Venezuela y advierte el fin del régimen de Maduro

“Hoy Miraflores está en pánico”, dice el video compartido por Prince que ha desatado especulaciones sobre un posible levantamiento social y ha generado un torbellino de teorías sobre sus motivaciones y sus aliados.

El nombre de Erik Prince, el mercenario conocido por su rol controvertido en el mundo de la seguridad privada, vuelve a resonar en el escenario internacional. Esta vez, el exmilitar y fundador de Blackwater ha capturado la atención al hacer un anuncio que ha puesto en vilo a los observadores de la crisis venezolana.

A través de un video compartido en su cuenta de X, Prince ha prometido un evento de gran trascendencia política que tendría lugar el próximo 16 de septiembre. Con la publicación que ha avivado la tendencia #YaCasiVenezuela, dejó claro que algo significativo está por ocurrir. “Estén atentos todos los venezolanos amantes de la libertad. Pronto habrá más…”, reza el mensaje que acompaña al video.

El clip afirma que un “movimiento imparable” ha comenzado en Venezuela, sugiriendo que el régimen de Nicolás Maduro está a punto de enfrentar una transformación radical. Las palabras “se acabó el juego” y “esta vez será distinto” resuenan como un desafío directo a la actual administración venezolana.

La intriga en torno a este anuncio se intensificó aún más cuando Iván Simonovis, un expreso político y conocido investigador criminal venezolano, reveló que Erik Prince había tenido una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele hace aproximadamente un mes.

La conexión entre Prince y Bukele ha alimentado rumores de una posible cooperación en contra del régimen de Maduro. De acuerdo con Diosdado Cabello, un alto dirigente del chavismo, esta reunión podría haber sido el inicio de un plan para desestabilizar al Gobierno venezolano, con Bukele como el financiador de Prince para llevar a cabo una acción encubierta.

El 16 de septiembre, la fecha mencionada por Prince, también se está convirtiendo en tendencia y en el foco de atención de analistas y medios internacionales. Las especulaciones varían desde la posibilidad de un levantamiento popular, hasta un operativo de carácter internacional que podría involucrar a actores externos en la crisis venezolana.

