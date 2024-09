“Es un juicio al creador de la gallina de los huevos de oro”

“Es un juicio que debería hacerse al MAS por despilfarrar los recursos”, dijo Balcázar

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros están en puertas de recibir una sentencia por la firma de contratos petroleros, en el caso conocido como “petrocontratos”. Para el yerno y exministro de Goni, Mauricio Balcázar, se trata de un juicio político “al creador de la gallina de huevos de oro y no a quienes (la) mataron”.

Esta semana, el juicio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ingresó en un cuarto intermedio hasta el 18 de septiembre, cuando se prevé continuar con las conclusiones de los acusadores.

“La capitalización creó una bonanza económica histórica con recursos que ascendieron a 55.000 millones de dólares, los cuales han sido dilapidados, robados por el MAS. Este es un juicio que debería hacerse al MAS por despilfarrar los recursos de la capitalización, no hacer exploración”, manifestó Balcázar en una entrevista concedida a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980). Y remató: “Es un juicio al creador de la gallina de huevos de oro y no a quienes mataron a la gallina de huevos de oro”.

Remarcó que había una ley que autorizaba a firmar los contratos que, además, eran contratos tipo, dijo. Según él, establecían que las empresas debían hacer una exploración en cada parcela. “Si eso se hubiera cumplido no hubiera habido problemas, pero no se cumplió. Y no se cumplió porque Tuto hizo un perdón porque dijo que había ya demasiado gas”, acusó.

Así criticó la exclusión del juicio de los también exmandatarios Jorge “Tuto” Quiroga y Carlos Mesa por decisión de Evo Morales, que los sumó a la causa marítima.

Balcázar dijo que en el eventual caso de que el juicio correspondiera, debió procesarse al Congreso. “Habría que hacer un juicio al Congreso mismo, al MAS, que durante diez años incumplieron su labor elemental de seguimiento y fiscalización”, expresó.

No fue notificado

Finalmente, el vocero de Goni señaló que si bien el expresidente está enterado del juicio por las noticias, nunca fue notificado, por lo que su procesamiento en rebeldía viola su derecho a la defensa.

La actual administración acusa a Goni de aceptar menos ingresos a partir de esos contratos. En total, en todos los gobiernos observados, suman 107 contratos, según se ha dicho en el juicio.

PROCESO

La Asamblea Legislativa autorizó el juicio en 2011 y la acusación fue presentada en 2015. Es el único juicio de responsabilidades que tramitaron los actuales magistrados del TSJ en los últimos seis años.

