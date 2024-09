“Estaba ahí botado, amarrado con sus propias agujetas”, familia de joven linchado afirma que la víctima desvariaba

Keiner Sejas M.

Un joven de 28 años fue encontrado sin vida en plena vía pública, se presume que fue golpeado brutalmente por vecinos tras ser acusado de robar en una vivienda del municipio de Colcapirhua, Cochabamba.

Los familiares de la víctima que responde al nombre de Richard, niegan la versión de que el joven haya estado cometiendo algún hecho ilícito y que él había salido de su casa en busca de algo de comer.

“Ayer (miércoles) a las 17:45 mi hermano ha salido, voy a ir a comer pollo, me dijo; después a las 21:45 mis vecinos me han venido a decir que mi hermano me lo han linchado, que estaba botado ahí donde los contenedores su cuerpo, en una esquina; he ido y mi hermano ya estaba ahí muerto, botado, amarrado con sus propias agujetas sus pies, le falta un pedazo de su cabeza”, reveló la hermana de Richard a UNITEL.

