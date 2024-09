Esta martes se publicó la convocatoria pública para que los interesados postulen al cargo de Fiscal General del Estado. Según ese documento, la presentación de postulaciones comenzará este miércoles 4 de septiembre.

La entrega de documentos será de “8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes, y de horas 08:00 a 12:00 los días sábado, domingo o feriado, en oficinas de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, ubicadas en la Planta Baja del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Calle Bolívar frente a la Plaza Murillo”, se lee en la convocatoria.

Este periodo concluirá a las 18.00 del miércoles 18 de septiembre de 2024, cuando será el “último día de presentación de postulaciones”.

Los aspirantes deben presentar nueve requisitos comunes y una cifra similar de requisitos específicos. El Legislativo seleccionará en una sesión del pleno a la nueva autoridad de una lista que conformará la comisión. El nuevo fiscal debe ser seleccionado antes del 23 octubre, cuando Lanchipa cumpla su gestión.

Requisitos comunes

1. El postulante debe contar con nacionalidad boliviana.

2. En el caso de los hombres, tiene que haber cumplido con los deberes militares.

3. No debe tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

4. No debe tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal.

5. No debe contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.

6. Debe estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral.

7. Debe hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado. En este caso, por ejemplo, no pueden acceder al cargo quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección. Ese plazo también se aplica para quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento.

9. No debe haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado.

Requisitos específicos

1. Tiene que haber cumplido 30 años de edad, al momento de postulación.

2. No debe tener militancia en ninguna organización política.

3. Debe tener título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de ocho años a partir de la emisión del título en provisión nacional.

4. Contar con experiencia profesional de al menos ocho años acreditados en el desempeño con honestidad y ética en funciones judiciales, fiscales, profesión de abogado o docencia universitaria en el área de las ciencias penales y derecho constitucional a partir del título en provisión nacional.

5. Tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional.

6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado.

7. No haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado.

8. No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional.

9. Debe presentar una propuesta de plan de trabajo.

Inhabilitaciones

Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado cuando no presente o no cumpla algunos de los requisitos comunes o específicos.