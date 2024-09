Estudio revela que 14 empresas estatales reportaron pérdidas por Bs 3.121 millones en 5 años

La investigación se realizó con base en la información oficial del Ministerio de economía, los documentos del Presupuesto General del Estado (PGE), donde se establece la distribución de recursos económicos del TGN a las diferentes instituciones estatales, instancias descentralizadas y otros.

Ingreso a la Empresa Azucarera San Buenaventura ubicada en el municipio de San Buenaventura. Foto: ANF

La Paz. – Un estudio legislativo reveló que, entre 2019 y 2023, 14 empresas públicas, creadas durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), reportaron pérdidas económicas por Bs 3.121.162.752,53, (más de tres mil millones) es decir, que no generaron utilidades a favor del Estado sino déficit por el gasto que representan.

“Existen 14 empresas estatales que trabajan a pérdida y que no han podido aportar mensualmente ni anualmente al Estado, no las han podido declarar rentables y la inversión que se realizó no se recuperará. Lamentablemente, no están aportando al Tesoro General de la Nación”, informó a la ANF el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas, autor del estudio.

La investigación se realizó con base en la información oficial del Ministerio de economía, los documentos del Presupuesto General del Estado (PGE), donde se establece la distribución de recursos económicos del TGN a las diferentes instituciones estatales, instancias descentralizadas y otros.

El legislador señaló que se revisaron los ingresos de 53 empresas públicas y se hizo una comparación con los egresos, las utilidades y las pérdidas para establecer si son o no rentables y en qué porcentaje aportan al Estado

Las empresas

Una de las empresas que reportó más pérdidas en ese periodo de tiempo es Mi Teleférico, las mismas alcanzan a Bs 1.258.743.336, tomando en cuenta que los ingresos fueron de Bs 842.793.300 y los egresos alcanzaron a Bs 2.103.237.385 (las variaciones de utilidad neta o déficit se dan debido a ajustes por inflación).

La empresa Boliviana de Aviación (BoA) registró una pérdida de Bs 698.622.325, ya que en cinco años los ingresos fueron de Bs 9.426.210.853, pero sus egresos llegaron a Bs 10.118.319.319.

En el caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), en cinco años, percibió Bs 292.763.832 a comparación de los gastos que representaron Bs 550.404.440, es decir, tiene un déficit de Bs 218.222.244.

La gestión pasada, este medio realizó un reportaje sobre las operaciones de la firma estatal donde se evidenció que solo opera al 33% de su capacidad, en 13 años de funcionamiento. Además, develó que los desechos que produce afectan al territorio de las comunidades indígenas.

Otra de las empresas que no reportó utilidades fue Transporte Aéreo Militar Empresa Pública (TAMep), ya que sus ingresos fueron de Bs 43.435.960 y sus gastos ascendieron a Bs 69.688.681, el déficit alcanzó a Bs 26.706.395.

La Empresa Pública Quipus percibió Bs 258.638.551 y sus egresos fueron de Bs 272.579.646, reportando una pérdida de Bs 11.034.386. Los ingresos de la Empresa Pública Yacana alcanzó a Bs 23.336.055, pero los gastos fueron de Bs 156.521.807 y el déficit es de Bs 126.436.300.

La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) tuvo ingresos por Bs 1.695.823.438, sus egresos representaron a un monto total de Bs 1.709.899.034 y las pérdidas llegaron a Bs 21.563.514. La firma estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) generó ingresos por Bs 932.218.695, los egresos fueron de Bs 1.167.638.870 y el déficit llega a Bs 254.298172.

Continuando con el listado de otras empresas deficitarias, además de las ocho anteriores, se tiene que la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) logró ingresos por Bs 51.982.342, los egresos fueron de Bs 103.299.169 y, por tanto, la pérdida alcanza a Bs 51.316-827. Los ingresos de la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol) alcanzaron a Bs 25.655.776, mientras que los egresos fueron de Bs 58.051.357 y la pérdida es de Bs 32.395.581.

Los recursos que la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) percibió fueron Bs 99.825.722, sus gastos sumaron Bs 121.185.459 y el déficit es de Bs 19.527.224. La Empresa Metalúrgica Vinto tuvo ingresos por Bs 7.694.761.546, los egresos llegaron a Bs 7.934.424.546 y la pérdida representa Bs 231.844.698.

La Empresa Estatal de Televisión (Bolivia Tv) percibió 268.275.579, sus gastos ascendieron a Bs 415.223.028 y su déficit alcanzó los Bs 167.680.839, y, finalmente, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) tuvo un ingreso de Bs 218.400, pero sus gastos fueron de Bs 1.488.378.

