Evismo espera invitación formal para diálogo con Arce no con ministros

En criterio del ala evista la Constitución Política del Estado no inhabilita la candidatura presidencial del expresidente Morales.

eju.tv / Video: Tele Estrella

La Paz.- El senador del MAS, Hilarión Mamani, de la fracción evista, informó que están a la espera de una invitación formal para un diálogo con el presidente Luis Arce Catacora y en la Casa Grande del Pueblo. Advirtió que no aceptarán una reunión con los ministros.

“Si hay una invitación formal del presidente Lucho, (el diálogo) tiene que llevar adelante el presidente no sus inoperantes ministros, sus ministros a nosotros no nos sirve, por culpa de los ministros está como está el país, no hay dólares, no hay combustibles, se han metido en la corrupción, el narcotráfico, ahora peor hay persecución política”, indicó Mamani

Informó que hasta el momento no llegó la invitación al diálogo. El legislador señaló que el gobierno de Arce solo busca proscribir la candidatura de Evo Morales. “¿En qué parte de la Constitución dice que está inhabilitado Evo Morales, él está habilitado, ¿por qué tienen miedo a Evo Morales? ¿Por qué tienen miedo a un líder, pedimos que sean responsables y serios para llevar la audiencia”, expresó el legislador.

