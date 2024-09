Evo dice que se arrepiente de haber elegido a Arce como candidato, ataca a sus hijos y lanza advertencias

El expresidente Evo Morales aseguró este lunes que se arrepiente de haber elegido al actual mandatario Luis Arce como candidato en 2019, atacó a sus hijos al decir que están envueltos en corrupción, lanzó advertencias y puso plazos.

Morales, quien llegó con la nutrida marcha desde Caracollo a la ciudad de La Paz, en un encendido discurso y arropado por campesinos, petroleros, indígenas, gremiales y otros sectores, se plantó ante el Gobierno.

Según explicó, en 2019 era necesario recuperar el poder político luego del golpe perpetrado por la mandataria transitoria Jeanine Añez, hoy presa, tarea que la cumplió el pueblo, pero también era una misión “levantar la economía», la que se le encomendó al actual jefe de Estado.

Sin embargo, dijo que ahora todo el mundo sabe que “ha hundido la economía en cuatro años de medidas neoliberales” porque el Gobierno administrado por Arce viró al neoliberalismo, situación que motivó la caminata.

Citó como ejemplo que utilizó al Banco Central de Bolivia (BCB) como intermediario, optó por la tecnología de extracción directa del litio y fracasó, y lo culpa a él. En el ámbito del Legislativo impidió que los asambleístas cumplieran su rol de fiscalización y no promulgaran un crédito de 176 millones de dólares para la construcción de una carretera, entre otras.

Así también dijo que hay falta de combustible, la población debe comprar un litro de diésel a 15 o 20 bolivianos, mientras que los hijos del mandatario acceden al carburante de la petrolera estatal, lo que denominó corrupción. Su familia se hizo millonaria.

“Cómo en poco tiempo pueden ser millonarios usando palos blancos, por eso hermanos, 24 horas para cambiar sus ministros corruptos narcos y drogos, no puede haber no pueden ser gobernados por narcos y corruptos”, insistió el exjefe de Estado.

Morales señaló que la marcha no está exigiendo un incremento de salario para negociar, no es esa la exigencia. “No pedimos mejora del salario, eso se negocia, la misión del Gobierno es garantizar combustible, eso no se negocia y si no puede garantizar sabrá qué le toca al Gobierno”, sentenció.

Desafió también al Gobierno a detenerlo, pero –dijo- no van a poder detener al pueblo, a la vez calificó a Arce de “cobarde” porque si no lo fuera estaría ante la marcha.