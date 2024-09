Evo dice que “sigue habilitado” pese a informe de la CIDH que valida sentencia que lo impide

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

El expresidente Evo Morales se refirió a la validación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reafirmó que “sigue habilitado” para postular a un nuevo mandato.

Por otro lado, desestimó el informe de dicha instancia internacional, afirmando que sólo fueron sugerencias vertidas y que “no son para cumplir” y que la sentencia del TCP condena “la reelección indefinida, no la discontinua”.

“No he leído el documento, pero Evo sigue habilitado pese a ese informe o declaración de la CIDH; de la Comisión son sugerencias, no es para cumplir. Condenan la elección indefinida, no la discontinua, pero el gobierno tergiversa con los medios de comunicación”, sostuvo Morales durante una rueda de prensa, brindada la noche de este jueves.

Durante esta jornada se conoció un informe de la CIDH en el que señala que el TCP revisó ya su posición inicial de dar luz verde a la reelección indefinida, y en ese marco cita la sentencia constitucional 1010, en la que se concluye que “no existe”. “derecho absoluto a la postulación indefinida”.

En informe 121/24 de la CIDH se refiere a una petición realizada por Waldo Albarracín, Rolando Villena (+) y otros activistas, quienes pidieron declarar al Estado boliviano responsable por violar el referendo del 21 de febrero de 2016, al permitir la reelección indefinida. . con la Sentencia Constitucional 084/2017.

