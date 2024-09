Ex y actuales magistrados, fiscales y un exministro registrados, entre los 76 postulantes a Fiscal General de Bolivia

La Comisión Mixta de Justicia Plural debe culminar el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado hasta el 18 de octubre, trabajo que debe ser aprobado por dos tercios de la comisión. Luego de esta etapa, el informe debe ser derivado al pleno de la Asamblea Legislativa, instancia que designará al nuevo Fiscal General con dos tercios de votos de los miembros presentes.

La etapa de postulación cerró la noche de este miércoles con 76 registrados al proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado, informó el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla.

En la nómina aparecen los actuales fiscales de La Paz, William Alave, y de Santa Cruz, Roger Mariaca, el exministro de Gobierno de Evo Morales, Jorge Pérez, el actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Paul Franco y el exmagistrado Ruddy Flores, quien fue parte del TCP que habilitó a Morales a una reelección indefinida el 2017.

También aparecen en la lista el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Eguez, la magistrada y exfiscal de Cochabamba Nuria González y la consejera de la Magistratura Sandra Soto.

“Son 76 postulantes, 60 hombres y 16 mujeres. Tenemos una buena cantidad de postulantes y, a partir de este jueves, estaríamos empezando con la verificación de los requisitos comunes y específicos”, explicó Padilla.

El trabajo será por tiempo y materia. Los legisladores verificarán si los 76 aspirantes cumplen o no los 18 requisitos, 9 generales y 9 específicos, como lo establece la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

Entre los requisitos comunes están contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (sólo varones); no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal y no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, entre otros.

Mientras entre los 9 requisitos específicos está haber cumplido 30 años al momento de postulación; no tener militancia en ninguna organización política; experiencia profesional de al menos 8 años; y formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional.

Para esta labor de verificación de los requisitos habilitantes, la Comisión tendrá hasta el sábado 21 de septiembre. El domingo 22 debe publicar la nómina de los postulantes habilitados.

El 23 y el 24 de septiembre se recibirá impugnaciones en contra de los postulantes, que serán resueltas entre el 25 y 28 de septiembre.

El 29 de septiembre se realizará la notificación de impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos, donde los aspirantes competirán por 200 puntos. Se efectuará del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Padilla precisó que la Comisión debe concluir con su labor de selección hasta el 18 de octubre y remitir la nómina al pleno de la Asamblea Legislativa, donde con dos tercios debe designarse al remplazante del actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato fenece el 22 de octubre.

