Expareja de Luis Miguel reacciona a rumores de boda del cantante

En medio de la especulación sobre un posible matrimonio entre el famoso cantante Luis Miguel y su novia. Paloma Cuevas, Stephanie Salas, madre de la hija del cantante, Michelle Salas, salió a desmentir los rumores. Durante su llegada a la Ciudad de México en compañía de su pareja, el actor Humberto Zurita, Salas abordó directamente el tema, afirmando que no tenía información al respecto: «No me contó. No sé, estoy con mi señor, no tengo por qué andar contestando cosas que no».

Mientras caminaba junto a Zurita, Stephanie Salas se mantuvo firme en su posición, desviando las preguntas sobre la supuesta boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Su pareja, Humberto Zurita, añadió un toque de humor a la situación al comentar de manera sarcástica: «A mí no me invitó, ¿tú crees?». => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria) En otro aspecto, Stephanie Salas también aclaró los rumores sobre un posible embarazo de su hija Michelle, quien contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz hace poco más de siete meses. La familia de Salas sigue siendo centro de atención debido a la relación pasada con Luis Miguel y a los rumores que rodean a la pareja del cantante. Mientras tanto, Rafael Herrerías, empresario y amigo cercano de Luis Miguel, confirmó haber recibido una invitación a la boda entre el cantante y Paloma Cuevas. Sin embargo, mencionó que no pudo asistir debido a razones personales. Herrerías expresó que envió felicitaciones a la pareja y descartó la posibilidad de que estén planeando tener hijos en el futuro: «No creo que (tengan hijos). Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos».

