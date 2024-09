Fantasmas Morales Moralitos es el primer clasificado a los cuartos de final de la Liga Nacional

El actual bicampeón del torneo volvió a la punta del Grupo B y aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo. En el A hay un empate en la cima entre CRE y Córdova

El club orureño Fantasmas Morales Moralitos, vigente bicampeón de la Liga Nacional de Futsal, se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final gracias a su triunfo sobre Antofagasta de Sucre (5-1) por la décima jornada de la fase de grupos.

Con ese resultado, el actual monarca pasó a liderar el Grupo B con 25 puntos y como el quinto clasificado de su serie, el alteño Proyecto Redag, a lo máximo que puede llegar es a 24 unidades si gana en sus siguientes cuatro partidos, ya no puede alcanzarlo.

Los cuatro primeros de ambos grupos accederán a la ronda de cuartos y Fantasmas ya aseguró su presencia en esa fase, todo lo contrario de lo que sucede en el Grupo A, que tiene a dos líderes: el cruceño CRE y el potosino Córdova (ambos con 21), aunque el club de la Villa Imperial tiene un cotejo menos.

Grupo B

Fantasmas hizo respetar su localía en el Palacio de los Deportes al imponerse por 5-1 y con ese marcador los capitalinos son penúltimos con nueve unidades.

Hay dos clubes en el segundo puesto de esta serie: el cochabambino Víctor Muriel y el paceño Adutoys (ambos con 22), aunque los vallunos escoltan a Fantasmas por su mejor diferencia de gol (+31 contra +17).

Los paceños, que son terceros, vencieron a Muriel en el Julio Borelli Viterito de La Paz (4-1).

El cuarto puesto le pertenece a Lizondo Singapur de Sucre (13), que derrotó al paceño Wolf Sport por 5-3 en el Jorge Revilla Aldana. El club de la sede de Gobierno se ubica sexto con 12.

Mientras que Proyecto Redag (12) derrotó al orureño Morales Moralitos en el Héroes de Octubre por 5-2. El cuadro perdedor es último con solo tres unidades y ya no tiene más margen de error.

Grupo A

CRE volvió a vencer y tomó la cima de su grupo. Esta vez se impuso sobre el tarijeño San Martín (10-4), que es cuarto con 12 puntos.

Córdova, que dominó gran parte del torneo, sumó su segunda caída al hilo. Perdió con el yacuibeño Petrolero (3-1) en el Margoth Quevedo. El equipo ganador es tercero con 20.

El potosino Concepción se ubica quinto (12) gracias a su apretado triunfo sobre el bermejeño Deportivo Amistad (5-4), que es sexto con 11.

La Prensa se encuentra en la séptima casilla (8) por la victoria que tuvo sobre el tarijeño Nantes (5-6) en Los Chapacos. Su rival es colero con cuatro.

Lo que viene

La undécima jornada se disputará desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de septiembre. En el primer día jugarán por el Grupo A, La Prensa vs. CRE (21.10, en el Margoth Quevedo); el viernes 27, Nantes vs. Concepción (19.30, Los Chapacos) y Córdova vs San Martín (21.10, Ciudad de Potosí); mientras que el sábado 28, Deportivo Amistad vs. Petrolero (21.10, Julia Iriarte).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 26, Víctor Muriel vs. Lizondo Singapur (19.30, Evo Morales); el viernes 27, Antofagasta vs. Proyecto Redag (19.30, Jorge Revilla Aldana) y Adutoys vs. Fantasmas Morales Moralitos (21.10, Julio Borelli Viterito); en tanto que el sábado 28, Morales Moralitos vs. Wolf Sport (19.30, Palacio de los Deportes).