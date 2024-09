Fantasmas recupera la cima del Grupo B y Cordova sigue imbatible en el A

El representativo de Oruro venció a Víctor Muriel y el cuadro de Potosí derrotó a Deportivo Amistad en el marco de la séptima fecha de la Liga Nacional de Futsal

Fuente: Futsal Bolivia

El club orureño Fantasmas Morales Moralitos recuperó la cima del Grupo B de la Liga Nacional de Futsal, mientras que el potosino Córdova sigue imparable e invicto en el A tras la séptima jornada del torneo.

De jueves a sábado se disputaron los ocho encuentros programados de ambas series en diferentes escenarios del país, en los que se protagonizaron partidos atractivos, algunos con goleadas y otros con resultados ajustados.

Grupo B

Uno de los partidos más atrayentes fue el de Fantasmas contra el cochabambino Víctor Muriel, que después de la sexta fecha había igualado en la punta al representativo orureño.

Se enfrentaron los mejores clubes de la serie en el coliseo Evo Morales, donde Fantasmas, vigente bicampeón de la Liga Nacional, se impuso por 1-2.

Gracias a ello volvió a liderar el Grupo B con 16 puntos, mientras que Muriel se quedó segundo con 13.

En tercer lugar se encuentra el paceño Adutoys (con 13) luego de la goleada que le propinó a Antofagasta de Sucre en el Julio Boreli Viteritto (5-0). Los capitalinos son últimos con solo tres unidades.

Lizondo Singapur de Sucre alcanzó el cuarto puesto con 10 puntos por su victoria a domicilio sobre el orureño Morales Moralitos (1-2) en el Palacio de los Deportes. El cuadro local es penúltimo con tres.

Mientras que Proyecto Redag de El Alto venció por 6-3 al paceño Wolf Sport en el Héroes de Octubre y con este resultado le igualó en la tabla con nueve puntos.

Grupo A

Cordova es el equipo imbatible del Grupo A

Córdova sumó su sexta victoria al hilo —le falta jugar un encuentro— al hacer respetar su localía sobre Deportivo Amistad de Bermejo en el Ciudad de Potosí (2-1).

Llegó a las 18 unidades para ser cómodo líder de su serie, en tanto que el cuadro bermejeño es quinto con ocho.

El cruceño CRE está en alza. Volvió a vencer y esta vez derrotó al potosino Concepción (6-0) en el Jhon Píctor Blanco.

Gracias a su nuevo triunfo escaló al segundo puesto de la clasificación con 12 puntos, mientras que su rival de turno se quedó con seis.

En tercer lugar se encuentra el yacuibeño Petrolero (11), que venció al tarijeño Nantes en el Margoth Quevedo (8-2). Su contrincante es último con cuatro puntos.

El único empate de la jornada se dio entre el yacuibeño La Prensa y el tarijeño San Martín (5-5) en el Margoth Quevedo.

La Prensa es penúltimo con cinco unidades y San Martín se ubica cuarto con nueve.

Lo que viene

La octava jornada se disputará desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de septiembre. En el primer día jugarán por el Grupo A, Nantes vs. San Martín (21.10, en el Los Chapacos); el viernes 6, Concepción vs. Córdova (21.10, Ciudad de Potosí) y Petrolero vs. La Prensa (21.10, Margoth Quevedo); mientras que el sábado 7, CRE vs. Deportivo Amistad (21.10, Jhon Píctor Blanco).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 5, Wolf Sport vs. Adutoys (19.30, Julio Borelli Viterito); el viernes 6, Morales Moralitos vs. Fantasmas Morales Moralitos (19.30, Palacio de los Deportes) y Proyecto Redag vs. Víctor Muriel (19.30, Héroes de Octubre); en tanto que el sábado 7, Lizondo Singapur vs. Antofagasta (19.30, Jorge Revilla Aldana).