Fedjuve advierte con proceso penal a quienes suban el pasaje en la ciudad a Bs 3

La tarde de este miércoles, los transportistas anunciaron que desde el sábado 21 el pasaje de adultos en la capital cruceña subirá de Bs 2 a Bs 3.

Fuente: El Deber

Santa Cruz, Bolivia.-

«Nosotros como usuarios no vamos a permitir, rechazamos este anuncio. Ellos no tienen autorización, no tienen ordenanza. El día que cobren a un solo pasajero los Bs 3 lo vamos a demandar por robo agravado, asalto a la sociedad. No podemos permitir que cobren la cantidad que quieren ellos», aseveró Rivera.