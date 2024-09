Fidel Surco: “La división de militantes (del MAS) no es real, la división de cabezas sí”

Fidel Surco fue senador oficialista durante el gobierno de Evo Morales; ahora forma parte de la directiva del MAS arcista. Fotos: APG

El exsenador y vicepresidente de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) reconocida por el ala “arcista”, Fidel Surco, aseveró que la división al interior de este partido “no es real” a nivel de la militancia, aunque sí a nivel de los liderazgos.

En los últimos meses, la pugna entre “evistas” y “arcistas” se ahondó al punto de que el presidente Luis Arce Catacora fue expulsado en medio numerosos impasses, confrontaciones, denuncias, insultos y hasta agresiones físicas al interior de las filas del instrumento político.

En una entrevista con Visión 360, Surco explicó que aguardan que se reconozca a la nueva directiva, presidida por Gróver García, el propio Surco y Julia Ramos, elegida en mayo de este año por un congreso del ala renovadora del partido, efectuado en mayo, en la ciudad de El Alto.

¿Cuándo comenzó el quiebre al interior del MAS y cuál fue la causa?

El quiebre del MAS-IPSP ocurre desde los desacuerdos que se han tenido justamente con las organizaciones sociales y la dirección nacional del MAS. El no acuerdo y no respeto de la candidatura del presidente elegido democráticamente Luis Arce y David Choquehuanca, que el mismo Evo Morales elige a dedo desde Argentina. Y el Pacto de Unidad, las organizaciones matrices, Bartolinas, Interculturales y la Csutcb, que justo fueron a plantear a Argentina, indicando que Choquehuanca iba a ser nuestro candidato de las organizaciones sociales. Y allá, Evo Morales rechaza la postura de las organizaciones y elige a Luis Arce Catacora, eso en 2020.

Entonces prácticamente ahí se inician ya un poco los problemas orgánicos y políticos. Nosotros como organizaciones somos muy orgánicos y Evo Morales manejaba la parte política como era parte de la Dirección Nacional del MAS, con su directiva.

Posterior a aquello, el 2021, cuando ya llegó Evo Morales de Argentina, impuso al presidente Luis Arce. Nosotros como organizaciones sociales hacemos respetar la postura y él, cuando era presidente, nadie le impedía, nadie sugería los cargos a ministerios y viceministerios, pero cuando llega quiere imponer los ministros, viceministros y directores.

Posteriormente, ya en 2022 y 2023, estábamos pensando que íbamos a solucionar estos problemas, pero lamentablemente empeoraron, y prácticamente las organizaciones sociales pedimos a Morales que convoque a un congreso. Evo Morales no hizo caso, él se quería adueñar de la sigla del MAS, y esta ha sido la molestia de las organizaciones fundadoras, porque estas son el ente matriz, con las que creamos el MAS, bajo el nombre de ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos).

Ya, con su característica, Evo Morales expulsó y mató liderazgos. Ha matado líderes, estaba Alejo Véliz, varios dirigentes en ese entonces. Así fuimos avanzando, pero lamentablemente es una desgracia nuestro instrumento político, Evo Morales por su lado, nosotros como organizaciones fundadoras por otro. Incluso puede que lleguemos a proscribir la sigla, como también no, como también esperando una salvedad.

El quiebre que se da al interior del MAS ¿es ideológico o discursivo?

Soy exparlamentario, estuve por varios países de Latinoamérica y el Caribe y justamente en los últimos encuentros, que tuvimos en el Foro de São Paulo y la Celac, le comento que por los años, más de 14 (años) de gestión, Evo Morales tuvo un liderazgo indiscutible en los países desarrollados, subdesarrollados, del norte, de Asia y de Rusia. Lo tenían como la imagen de un líder indígena que emerge de la base de la clase social, desde los pueblos, de la clase popular hay otros presidentes.

Lamentablemente ahora y con estas circunstancias, (Morales) pierde la credibilidad y la confianza.

«El quiebre en el MAS ocurre porque las organizaciones queríamos a Choquehuanca presidente».

Yo le tuve mucho respeto, viajamos a muchos países con Evo Morales, pero ahora tiene un doble discurso: apoya a Maduro –nosotros también apoyamos a Maduro–, (pero) quiere tumbar a su propio presidente que eligió. El mismo Lula da Silva de Brasil estima y apoya a Evo Morales, pero también a Lucho Arce, y ahora (Evo Morales) está contra Luis Arce. No se puede entender (eso), es como lo que pasó con el expresidente Rafael Correa de Ecuador y Lenín Moreno.

Hay un mal liderazgo, (está) mal manejado y contaminado. Esto es lo que también nos ha desorganizado al interior del instrumento político en Bolivia.

¿Qué es lo que harán tras el anuncio del evismo de la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca del partido?

No es la primera vez. La anterior vez, durante el congreso de Lauca Ñ, ya lo expulsaron a Luis Arce Catacora, el 2023. A David Choquehuanca también lo expulsaron; también a algunos ministros, dirigentes, no recuerdo los nombres, pero hay listas de expulsados.

Ahora, vuelven a expulsarlo en el ampliado del 3 de septiembre. Y entonces ahora tienen el discurso y la moral de exigir cumplir este pliego, cuando ya no son dirección nacional del MAS. También algunos dirigentes no son reconocidos.

Esos son los desaciertos que Evo Morales maneja. Entonces no se le entiende, porque pareciera que ha perdido los hilos y la credibilidad; yo veo mucha desesperación, mucha desesperación en lo que se viene y apostando a que quiere ser candidato.

¿Qué se hará desde la dirección del MAS arcista para que el TSE los reconozca?

En este momento, estamos manejando muy discretamente este tema, pero todo se sabe. En este momento estamos en manos del TCP, en manos de dos grandes señores que manejaron el TCP.

Ellos han hecho y deshecho el TCP, y justamente los cuatro fallos que pasan a revisión del TCP llegan a esa sala, y quienes, digamos, manejaron el tema de Jeanine Añez, también resolvieron esos dos señores, para Evo Morales, también resolvieron esos dos señores.

(…) Estos señores son los grandes monstruos aquí que manejan políticamente. Ahora estos cuatro fallos van a depender de ellos. Esperemos que en esta sala cuarta se resuelva lo que ahora está en suspenso, este proceso. Cualquier momento se puede levantar la suspensión del proceso, sacar el fallo correspondiente e ir al TSE para saber qué es lo que va a pasar.

¿Existe una tercera facción en el MAS? ¿Una denominada ala independiente?

También existe, no lo vamos a negar. Muchos dicen “ni Evo ni Arce”. Pero eso va a depender mucho, ahorita nos estamos adelantando, va a depender mucho de qué es lo que va a pasar con nuestra personería jurídica, con el MAS-IPSP, con el instrumento político.

En función de ello ya se verá cuáles serían las posibilidades, no voy a adelantarme, porque Evo Morales ya tiene su plan “A” y su plan “B”, y nosotros estamos yendo con un plan “A”, que lo estamos peleando hasta el último momento, pero que todavía estamos analizando cuál será la situación.

Ahí está sobre la mesa ¿qué va a pasar con el TCP? Simplemente eso.

Evo Morales afirmó anteriormente que está dispuesto a organizar un congreso de unidad. ¿Bajo qué condiciones están dispuestos a acudir a su convocatoria?

A estas alturas, ya no tenemos posibilidad de hacer un nuevo congreso. Tendría que emitirnos una nueva resolución la Sala Plena para que autorice hacer un nuevo congreso, porque ahorita ya no tenemos oportunidad, porque ahí está la resolución de la Sala Plena, que ahora la resolución (del TSE) es para otros partidos políticos, hasta el 20 de diciembre.

«Alguien al interior de la COB informó, aprovecharon el almuerzo y tomaron las instalaciones».

Ahora nosotros como MAS-IPSP ya no tenemos la posibilidad de llevar más congresos, ya no hay respuestas, dirección y se espera una respuesta del TCP. Está claro, no va a haber congreso ni diálogo, ni consenso, ni acuerdo, ahora no hay. Emiten eso y se dan los resultados. Porque, o bien no emite el TCP, o bien suspende por cierto tiempo y no participamos de las elecciones nacionales, son varias posibilidades las que se pueden manejar.

Desde su punto de vista ¿hay que cambiar el modelo económico de Bolivia?

En este momento, sí. Prácticamente hay que cambiarlo. Hemos hablado de modelo económico comunitario, social, socialista, pero prácticamente creemos que (debemos hablar de este tema) sobre la base de los cambios climáticos, porque es un tema de un sistema global que estamos viviendo.

Lo que sí hay que trabajar es en propuestas que vayan en el sentimiento de una economía social, estructural, dentro de nuestra producción energética, agropecuaria y turística, de las diversidades que se tienen de productividad en el país; se tiene que manejar este sistema económico, porque sí hay que trabajarlo.

Ahorita ¿qué tenemos? El tema hidrocarburífero, el tema del litio, de las tierras raras, agropecuario, otros temas que hay que trabajar con base en ello, porque ahora hemos dejado de lado el tema de la explotación. ¿Ahora cómo nos levantamos?

Bolivia vivía en torno a la producción del gas, no teníamos otros ingresos, los impuestos, importaciones y exportaciones, y estamos llegando a una crisis económica. Entonces sí hay que cambiar el modelo económico en Bolivia, pero adecuado al sistema económico boliviano.

¿Cómo ven la toma de la COB y a qué consideran que responde este accionar?

Es un golpe sindical claro, concreto. Este golpe se practicaba hace varios años en épocas de dictadura; recuerdo que tomaron la COB varias veces cuando estaban (Juan) Lechín Oquendo, varios dirigentes que pasaron.

Antes eran los militares; ahora hay un golpe civil, sindical que justamente está rondando en nuestro país, dividiendo organizaciones sociales, tumbando dirigentes, autonombrándose sin congresos, y aparecen supuestos pactos y organizaciones, usurpando funciones. Ese es el detalle.

El tema de la COB es histórico, porque estamos aglutinadas todas las organizaciones sociales trabajadoras del país, del Pacto de Unidad, del campo y la ciudad, quienes formamos parte. Es nuestro ente matriz.

Lamentablemente, supuestos dirigentes participan de un acto delincuencial, una acción de terrorismo donde vienen, patean y destrozan bienes, porque es un bien público-privado el de nuestras organizaciones.

«La división de militantes no es real, la división de las cabezas sí. Evo tiene alejamiento con Arce y David».

Entonces prácticamente quienes hayan atentado la situación sabemos con nombre y apellido y esto no puede ser, no puede quedar impune. Tienen que ser juzgados, ahí están nuestras normas, la Constitución, con base en los procedimientos de los estatutos de la COB, y va a fluir. Van a tener que pagar nomás los costos.

Pero más allá de todo, hay alguien que digita, prácticamente sabemos quién es; es Evo Morales, son sus servidores, dirigentes que prácticamente llegaron al interior. Ellos están preparados y tienen inteligencia, tienen todo. Alguien al interior de la COB informó, salieron a almorzar o estaban en otra reunión y en ese momento aprovecharon para entrar a las instalaciones.

¿Considera que Evo Morales tiene infiltrados en las organizaciones? Varias veces mencionó que militares, policías y funcionarios “patriotas” le dan información?

¿Por qué cree que en su resolución habla de respeto a la democracia de la Policía y las FFAA? ¿A qué se está yendo? Se ve que tiene gente en las FFAA, la Policía, los ministerios y no vamos a negar que, en las instituciones desconcentradas, y ¿por qué cree que su vocero Héctor Arce maneja información confidencial?

El día de la marcha (de la COB) estaba gente de Evo Morales, infiltrados, que incitan y dicen que Evo Morales es el gran salvador, que va a devolver la economía, el dólar y la estabilidad, ya hemos visto que está por todo lado.

Tiene gente preparada en el Trópico de Cochabamba y eso no hay que desmerecer, se han formado grupos de choque, tienen formación militar más o menos. Entonces siempre ha estado con gente de Venezuela, de Perú, extranjeros, siempre van a haber, y ahí está Juan Ramón Quintana que es el operador que maneja esos temas.

Entonces sabemos el trabajo y nosotros estamos viendo, asimilando cómo vamos a contrarrestar estos temas; por eso, a partir de ahora, estamos en emergencia, buscando la estrategia y las próximas movilizaciones que vienen de David Mamani (representante de una fracción de los Ponchos Rojos) y Evo Morales.

¿Es posible pensar en un binomio Evo-Arce de cara a las elecciones?

Ahora, antelar en este momento es complicado. Ninguno de los dos va a ceder, ninguno.

La división del MAS ¿es real?

La división del MAS, le digo con toda franqueza: la división de militantes no es real, la división de cabezas sí es real. Evo Morales tiene alejamiento con Lucho Arce, con David Choquehuanca; algunos dirigentes que estamos inmersos, eso sí es real, pero en la militancia de base no es real.

«(Evo Morales) tiene gente preparada en el Trópico de Cochabamba, y eso no hay que desmerecer».

Si las cosas cambiaran, si el TSE reconociera el directorio de Gróver García, las cosas cambiarían, y mucha gente está esperando eso, y muchos alcaldes, dirigentes y autoridades están calculando a qué lado se van a inclinar si las cosas cambian. Por ahí reconocen a Gróver, todos nos vamos con Gróver; si reconocen a Evo Morales, todos nos vamos con Evo Morales. En eso está ahorita, está en la balanza. Pero sí, tanto de un lado como del otro lado, las cabezas van jugando.

