Perú: Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, abrió investigación a Dina Boluarte por caso ‘Cofre Presidencial’

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, abrió una investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso ‘Cofre Presidencial’.

Recientemente, el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, reveló unos audios en los cuales el ministro del Interior, Juan José Santivañez, habría dicho que el auto presidencial fue utilizado para ayudar en la fuga de Vladímir Cerrón, líder Perú Libre.

La mandataria es acusada de ser la autora del delito de encubrimiento personal, el cual está tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Así lo confirmó su abogado a RPP, Juan Carlos Portugal.

Es la tercera investigación contra Boluarte

La Fiscalía ha abierto en total tres investigaciones contra Dina Boluarte. La primera fue en enero del 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en el contexto de las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su Gobierno.

Entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, más de 40 ciudadanos perdieron la vida durante las manifestaciones que exigían un adelante de elecciones.

La segunda se inició en abril de este año por un presunto enriquecimiento ilícito. Previamente, el medio digital La Encerrona evidenció que una colección de 14 relojes, incluido un Rolex.

¿Qué sucedió con el auto presidencial?

En un audio que se le atribuye al ministro Juan José Santivañez menciona que el vehículo presidencial era usado para movilizar al prófugo de la Justicia, Vladímir Cerrón.

“Por qué vieron el cofre ese día en la playa, porque él se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare”, habría expresado. El titular del Mininter; sin embargo, niega la autenticidad de la conversación.

El caso siguió cobrando relevancia cuando Punto Final presentó un informe donde se observa al auto marca ‘Lexus’ con placa EGR-844, registrado a nombre del despacho presidencial, cruzar el peaje de Chilca, el pasado 24 de febrero a las 11:46 a.m. No obstante, la agenda pública de la mandataria no contemplaba actividades oficiales en esta zona.

Hace unos días, el 19 de septiembre, Presidencia clasificó como ‘reservada’ información del ‘cofre’, lo que resultó en críticas hacia la transparencia de la gestión de Dina Boluarte ante los cuestionamientos.

Chofer del ‘cofre’ no asistirá al Congreso

El ministro Santivañez confirmó al Congreso de la República que el suboficial Félix Montalvo Guevara, chofer del vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, no asistirá a la sesión programada para el 2 de octubre por motivos de seguridad.

En un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, Santivañez explicó que la ausencia de Montalvo Guevara se debe a su rol en la seguridad del Estado, específicamente en el Despacho Presidencial, donde es responsable del desplazamiento de la presidenta Dina Boluarte. Además, el ministro subrayó que el plan de seguridad de Palacio de Gobierno y otras entidades conexas tiene una clasificación de carácter reservado.

La Comisión de Fiscalización había citado al suboficial para abordar temas relacionados con el uso del vehículo presidencial en el presunto traslado de Cerrón, líder de Perú Libre. La comisión considera que el testimonio de Montalvo Guevara es crucial para esclarecer los hechos. Sin embargo, Santivañez ofreció la posibilidad de que el suboficial responda a un cuestionario, siempre y cuando se excluya información que comprometa el derecho a la intimidad de la jefa de Estado.

La presidenta Dina Boluarte, por su parte, ha negado que el vehículo presidencial haya salido de la capital y ha rechazado las acusaciones sobre su uso indebido. Esta es la primera vez que Boluarte se pronuncia sobre el tema, que ha generado un intenso escrutinio por parte del Congreso.