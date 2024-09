Frente frío en Cochabamba puede no ayudar a disminuir el índice de contaminación, dice la Red de Monitoreo

“El humo de contaminación en este momento, monóxido de carbono principalmente, no así material particular que es lo que más nos preocupa. Desde la tarde del lunes ya se empezó a notar esta situación, ha incrementado la concentración de monóxido de carbono”, dijo a UNITEL Marko Andrade, representante el Centro de Monitoreo.

Según los expertos, el ingreso del frente frío que se espera para este jueves no solo en Cochabamba, sino otras regiones más del país, podría favorecer o perjudicar a la ciudad en la disipación del humo que se registra.

“No se ve el ingreso de material particular si el humo va a permanecer en niveles similares a los del día de hoy, hasta el viernes inclusive. Va a ingresar uno frente frío, en el caso de Cochabamba, la afectación o la incidencia no va a ser importante, lo único que va a hacer es bajar un poco las temperaturas, pero el tema de contaminación no va a variar demasiado”, agregó.

Hace dos semanas se notificaron índices altos de contaminación de 130 a 150 metros cúbicos de material particulado en el municipio de Cercado, siendo uno de los registros más altos y críticos en los últimos tiempos.