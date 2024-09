El expresidente Evo Morales afirmó que al menos tres ministros del presidente Luis Arce no se pueden “ni ver” y que algunos “se garraron a puñetes”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, describió que el presidente Luis Arce cuenta con un gabinete “sólido” de ministros y descartó que el entorno del mandatario esté “quebrado”, como lo afirmaron algunos actores de oposición.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ustedes han visto, es un equipo sólido. El Presidente tiene un equipo sólido que lo está acompañando hasta que él tome las decisiones de realizar los ajustes a su equipo; lo va a hacer, y con seguridad, lo vamos a dar a conocer”, dijo la funcionaria.

Alcón respondió así a la consulta de una periodista sobre los rumores de “renuncias” de varios miembros del gabinete del jefe de Estado.

“Esto lo han dicho de manera constante (…). No corresponde ese tipo de declaraciones que se han dado desde un escenario político”, añadió.

Aparae del bloque de oposición, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales también afirmó, en varias oportunidades, que los ministros de mandatario “se están yendo poco a poco” y advirtió sobre dimisiones como la de los ministros de Defensa, Edmundo Novillo, y de Relaciones exteriores, Celinda Sosa, pero, en los hechos, ninguna de las dos ocurrió.

Incluso, la noche del jueves, en una conferencia de prensa en Cochabamba, Morales dijo que algunos ministros “no se pueden ni ver”.

“Por lo menos, tres ministros renunciaron y el Lucho (Arce) no ha aceptado. Lamentablemente, dentro del gabinete, hay ministros que no se saludan; hay ministros que no se miran y hay ministros que se agarran a puñetes”, dijo el líder cocalero.

Morales advirtió varias veces una “debilidad” del gabinete de Arce, pero todas sus declaraciones tuvieron una inmediata respuesta del Gobierno, que negó el extremo.