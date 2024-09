Garáfulic desmiente resultados de encuesta exhibida por Evo Morales el fin de semana, dice que la información es falsa

El fin de semana, Morales dijo que una encuesta de la empresa Demotáctica, supuestamente elaborada por Garáfulic, lo colocaba en primer lugar en el escenario preelectoral de Bolivia.

Marcha hacia La Paz. Evo Morales, ayer domingo, en Achica Arriba. Foto: Erbol

Fuente: Brújula Digital

El empresario Raúl Garáfulic, que contrata encuestas de opinión pública, desmintió en un comunicado emitido este lunes que él haya sido el responsable de una supuesta encuesta exhibida este fin de semana por el expresidente Evo Morales, en las que figura en primer lugar de la contienda preelectoral.

“Los datos de las encuestas a las que tengo acceso no coinciden con las exhibidas por (Evo) Morales, son privadas y no se publican en medios de comunicación y menos en redes sociales”, expresó Garáfulic en el comunicado al que tuvo acceso Brújula Digital.

El fin de semana, Morales dijo que una presunta encuesta de la empresa Demotáctica, supuestamente elaborada por Garáfulic, lo colocaba en primer lugar en el escenario preelectoral.

Sin embargo, Garáfulic, que fue presidente del directorio de Página Siete, dijo desconocer a esa empresa.

“Ante una noticia publicada el pasado fin de semana por la Radio Kawsachun Coca, en la que el expresidente Evo Morales habla sobre una supuesta ‘encuesta privada (por pago) ofrecida por’ mi persona y elaborada por la empresa Demotáctica, aclaro que la información es falsa”.

El empresario, que ordena la realización de encuestas que luego presenta a grupos interesados, agrega que “nunca he enviado o vendido encuestas a la Radio Kawsachun Coca; no tengo, ni he tenido, ningún tipo de relación con Evo Morales; no conozco a la supuesta empresa encuestadora Demotáctica”.

Una encuesta que sí es real y que fue publicada por Brújula Digital, establece que Morales tiene un 12% de intención de voto.

La encuesta, realizada por la empresa Diagnosis, agrega que el 13% de la población es “indiferente” sobre la candidatura de Morales, mientras 65% asegura que es “poco probable” o “nada probable” que votaría por él. El resto, equivalente al 10%, no respondió la pregunta.

El trabajo de campo se realizó el 7 y 8 de septiembre pasados, con una muestra de 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El error muestral es del +/- 2,31%. Las entrevistas fueron presenciales en hogares, usando un soporte digital.

Morales tiene un mayor apoyo entre los sectores indígenas y rurales del país, en el que su intención de voto sube a entre 29 y 35%.

En otra pregunta de la encuesta se observa que solo el 18% de los entrevistados apoya la idea de que Morales vuelva a insistir con una candidatura presidencial, con un 60% que se opone a ella y un 22% que no responde. De la misma manera, su respaldo aumenta entre las clases de menores ingresos y en las áreas rurales. Entre las clases bajas, dice la encuesta, hasta un 50% de los entrevistados apoya que se presente otra vez como candidato.

BD/RPU