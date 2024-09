García Luna asegura que tiene «videos» que vinculan a López Obrador con capos

Fuente: https://actualidad.rt.com

El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, declarado culpable en 2023 en EE.UU. por corrupción y narcotráfico, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener supuestos vínculos con líderes del narcotráfico.

«Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EE.UU. los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias», destacó en una carta enviada a la prensa desde una cárcel en Brooklyn.

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.

Facing a life sentence for narco-corruption after his conviction last year in Brooklyn, he maintains his innocence and says he rejected a post-arrest deal that would have given him 6 months…

🧵👇 pic.twitter.com/lcJ4bbgD2T

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 17, 2024