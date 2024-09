Gmail introduce el check azul verificado en Android e iOS para combatir el spam

El famoso check azul que ya conocemos de plataformas como Twitter o Instagram ha llegado oficialmente a Gmail en sus aplicaciones para Android e iOS. Este pequeño pero poderoso símbolo de autenticidad ahora está diseñado para ayudarnos a identificar mejor los correos electrónicos que provienen de fuentes confiables, y combatir el creciente problema del spam y el phishing.

¿Qué es el check azul en Gmail?

El check azul en Gmail no es simplemente un detalle visual. Está vinculado a un sistema llamado BIMI (Brand Indicators for Message Identification), que permite a las empresas con marcas registradas mostrar este símbolo de verificación junto a su identidad de marca en los correos electrónicos. De esta manera, los usuarios pueden estar más seguros de que el email proviene realmente de quien dice ser y no es un intento de phishing o una estafa.

Hasta ahora, esta función solo estaba disponible en la versión web de Gmail, pero desde el 24 de septiembre de 2024, la verificación azul comenzó a implementarse en las aplicaciones móviles para usuarios de Google Workspace y cuentas personales. Durante las próximas dos semanas, se espera que esté disponible para todos los usuarios.

¿Cómo funciona el sistema BIMI?

BIMI es un sistema que permite a las empresas autenticar su logotipo a través de un proceso de terceros, asegurando que realmente les pertenece. Cuando una empresa cumple con estos requisitos, el check azul aparece junto a su nombre en el correo electrónico. Este sistema de Gmail va más allá de simplemente verificar que un dominio es legítimo; también ayuda a los usuarios a identificar visualmente que el remitente es confiable.

En el ejemplo que compartió Google, cuando aparece el check azul, se muestra un mensaje emergente que confirma que «el remitente de este correo ha verificado la propiedad de su dominio y la imagen de perfil utilizada para enviar el correo». Esto proporciona una capa adicional de seguridad en nuestras bandejas de entrada.

¿Qué son los certificados de marca común (CMC)?

En un esfuerzo por hacer más accesible el sistema BIMI, Google está introduciendo los certificados de marca común o CMC. Esto permitirá que más remitentes utilicen BIMI, incluso si no tienen una marca registrada, lo cual es necesario para obtener un certificado de marca verificada (VMC). Sin embargo, los correos electrónicos que utilicen CMC no contarán con el check azul, lo que podría ser una oportunidad perdida para que más usuarios reconozcan de manera rápida y efectiva a los remitentes legítimos.

La importancia del check azul en la era digital

En los últimos años, el check azul ha perdido algo de valor en algunas plataformas como Twitter (ahora X), pero Gmail está reviviendo su propósito original: un símbolo de confianza y autenticidad. Con el aumento de los ataques de phishing y el constante bombardeo de spam, tener una forma visual de verificar rápidamente la autenticidad de los correos electrónicos es esencial para proteger a los usuarios.

En WWWhatsnew.com, siempre hemos defendido la importancia de contar con herramientas que hagan más seguras nuestras interacciones online, y esta nueva función de Gmail es un gran paso en la dirección correcta. En un mundo donde el spam y los intentos de phishing son cada vez más sofisticados, un simple check azul puede hacer una gran diferencia en la seguridad de nuestras bandejas de entrada.