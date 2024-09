Gobernador de Cochabamba cuestiona convocatoria a sectores sociales para reunión técnica con el INE: “No tiene sentido”

Fuente: Unitel

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, cuestionó la convocatoria a sectores sociales para reunión nacional para analizar los datos preliminares del Censo y manifestó que se genera susceptibilidad considerando que el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que se trata de una reunión es técnica para analizar las cifras de población.

“Las organizaciones sociales, ¿con qué criterio técnico (fueron convocadas)? Porque es un trabajo técnico del Censo de Población y Vivienda. Eso ya me hace pensar otras cosas, que ya todos estaban presentes y ya están de acuerdo. Y no es así, hay algunas observaciones de algunos gobiernos municipales, con precisión el tema de vivienda, el tema de población. Pero (la reunión) con la parte social no tiene sentido”, cuestionó.

Sánchez también manifestó que el director del INE, Humberto Arandia, se comprometió a realizar visitas a cada departamento y municipio que lo requiera para realizar el análisis de los datos del Censo, por lo que pide que se cumpla.

