Grover García: ‘Algunos’ líderes buscan desestabilizar el país con bloqueos y marchas

El dirigente afín al presidente Luis Arce indicó que estas medidas anunciadas para el 16 y 17 serán un perjuicio total para el país.

Ante el anuncio de marchas y bloqueos desde el lunes en el país, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, Grover García, condenó este viernes que “algunos” líderes busquen desestabilizar el país con estas medidas de presión.

“Lo que vemos es que son temas políticos que quieren hacer respetar fuera del marco legal, por eso rechazamos y condenamos a aquellos líderes que quieren desestabilizar el país. Acá vivimos más de 11 millones de habitantes y debería de respetarse a esa voz y no conducir a una situación catastrófica”, indicó.

El dirigente afín al presidente Luis Arce indicó que estas medidas anunciadas para el 16 y 17 serán un perjuicio total para el país, debido a “que las marchas conducen a desestabilizar el país y los bloqueos van a perjudicar a los comerciantes, transportistas, familias y empresarios que exportan e importan a los diferentes departamentos”.

“La Dirección Nacional del MAS pide a aquellos sectores que quieren convulsionar, deben sentarse a dialogar, pero con peticiones que beneficien al país. No velar el interés de una persona, por eso se debería buscar diálogo”.

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del 16 de septiembre, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y el adelanto de las elecciones generales.

Los puntos de bloqueo determinados por los Ponchos Rojos están ubicados en las rutas, principalmente interprovinciales, y en la carretera entre La Paz y Oruro.

De acuerdo con el instructivo de esta facción, las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

Marcha

También el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre desde Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz ante la demanda de un pliego petitorio que salió del ampliado realizado el 3 de septiembre en Villa Tunari, Cochabamba.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político el miércoles.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.