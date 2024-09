Hallan estructuras ocultas bajo la superficie de Marte

El planeta rojo está lleno de sorpresas, y los científicos acaban de descubrir algunas más. Un análisis reciente del campo gravitatorio del planeta, posible gracias a la detección de variaciones locales mediante satélites en órbita, fue presentado en el Congreso Europlanetario de Ciencias 2024 en Berlín, mostrando estructuras ocultas bajo los sedimentos de un antiguo océano.

Las estructuras detectadas son significativamente más densas que su entorno, con una diferencia de unos 300 a 400 kilogramos por metro cúbico, lo que las hace realmente intrigantes. ¿Podrían ser restos de antigua actividad volcánica? ¿O quizás el resultado de impactos de meteoritos?

«Hemos identificado una veintena de elementos de distintos tamaños alrededor del casquete polar norte, uno de los cuales tiene forma de perro», explicó el Dr. Bart Root de la Universidad Técnica de Delft, en un comunicado de prensa.

Gravity study gives insights into hidden features beneath lost ocean of Mars and rising #OlympusMons @TUDelft https://t.co/XlJQCxGQaW

— Phys.org (@physorg_com) September 13, 2024