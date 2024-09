“Hemos visto al entorno de Evo Morales ponerse nervioso”, dijo Montaño tras las declaraciones de Lima

Incluso dijo que pese a tener “conocimiento de muchas cosas sobre el tema”, prefiere abstenerse de brindar declaraciones porque estas “pueden afectar las relaciones bilaterales» que tienen con Venezuela.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que el entorno del expresidente Evo Morales está “nervioso” tras la denuncia del exministro de Justicia, Iván Lima, de que la estatal venezolana PDVSA compró el carro que llegó a utilizar Evo Morales durante su marcha denominada “para salvar Bolivia”.

“Hemos visto a la cúpula, al entorno de Evo Morales estar nervioso porque no solamente les ha venido esta noticia (de las declaraciones de Lima) sino también les ha llegado como un revés el tema de la CIDH”, dijo Montaño, en conferencia de prensa.

El exministro Lima indicó ayer que PDVSA adquirió el vehículo en Bs 550 mil y que lo vendió en Bs 100 mil a una joven de 21 años. La exautoridad sostuvo que el pueblo venezolano debe ver cómo se usan los recursos de su estatal.

Al respecto, Montaño indicó que pese a tener “conocimiento de muchas cosas sobre el tema”, prefiere abstenerse de brindar declaraciones porque estas “pueden afectar las relaciones bilaterales que tenemos con los países vecinos”.

Sin embargo, hizo referencia al informe de la CIDH en el que se señala el Tribunal Constitucional Plurinacional ya no permite la reelección indefinida y ratifica la prohibición y afirmó que Morales “ya no puede ir nunca más a reelegirse”. “Lo que yo decía, lo que todos los bolivianos conocían es que no puede ser más candidato Evo Morales, y lo ha ratificado la CIDH”, indicó el ministro.

Mientras que desde el equipo jurídico del evismo insisten en que el exmandatario está habilitado para las elecciones de 2025. “Evo Morales está 100% habilitado, lo sabe el Gobierno nacional y lo sabe el Tribunal Constitucional”, indicó la abogada Cecilia Urquieta el viernes.

La Comisión señaló que el TCP ahora prohíbe la reelección indefinida, citando la Sentencia Constitucional 1010/2023. Este fallo dispone que no existe un derecho absoluto para postularse indefinidamente a la presidencia, alineándose con el artículo 168 de la Constitución.

La CIDH argumenta que no puede entrar al fondo del caso ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó en 2021 que la reelección indefinida no es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su opinión consultiva OC-28/21, la Corte IDH concluyó que «la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa».