Huarachi denuncia ‘intento de golpe sindical’ tras protesta evista en la COB

El ejecutivo también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político. Este comité ejecutivo tiene respaldo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas, porque esta institución matriz no es sectorial, es para todo el pueblo boliviano”, dijo Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.

“Aquí hay un responsable de todas estas amenazas que llega contra mi persona (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia no vamos a permitir ese tipo de situaciones. Estas acciones son de cobardes y de bajeza”.

El líder sindical indicó que el escenario político está en la plaza Murillo, por lo que pidió que este tipo de amenazas y de tratar de tomar la sede de los trabajadores no se genere en este espacio.

“La COB no es Huarachi, somos todos (los trabajadores) mineros, campesinos, obreros. Lo que tengan con Huarchi muéstrenlo”.

Reiteró que los trabajadores ya decidieron hacer una movilización nacional el martes, pero, aclaró que la intención no es para “confrontar” sino de una manera pacífica.

“Estamos exigiendo y reiteramos a la Asamblea Legislativa trabajen, hagan su trabajo y cumplan su rol de legisladores y no estén defendiendo a personas. En esa medida, esta institución matriz simplemente está pidiendo, traten los proyectos de ley sociales y económicos que están estancados”, demandó Huarachi.

Huarachi indicó que ese es un “pedido justo” y no se está pidiendo “cargos y pegas”. Advirtió que esta reivindicación que tiene el pueblo, algunos sectores “tratan de politizar”.

“No lo vamos a permitir, han visto cómo está nuestra Secretaría, han destrozado todo. Han sigo agredidos nuestros compañeros. Esto es un asalto delincuencial, porque ha venido gente encapuchada. Otra cosa es exigir a la Central Obrera y a su congreso, que no vamos hacer no tenemos miedo, pero que sea en el marco orgánico y ellos son los que tienen que exigirme congreso y eso lo hemos discutido y no venir con gente que no tiene nada que ver”, condenó.

A la cabeza de los ejecutivos Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, de los campesinos e interculturales, afines al expresidente Evo Morales, los movilizados llegaron hasta la COB para protestar y buscar un encuentro con Huarachi, a quien lo denunciaron de generar con la marcha del martes otro ‘golpe de Estado’ junto al Gobierno.

Este sector también advirtió que en “cualquier” momento la casa matriz de los trabajadores será tomada por el movimiento campesino y el de los interculturales.

“Esta es una movilización pacífica. Hemos venido a denunciar públicamente del plan golpista que se ha hecho esta mañana. Hoy día estamos advirtiendo, la siguiente que vengamos, no vamos a venir solamente a protestar. Vamos a venir a sacar a patadas a todos estos dirigentes malandrines que ahora se han autoprorrogado en la Central Obrera Boliviana. La sede sindical no puede ser más escenarios de golpe de Estado”, dijo Claros.