Huarachi, sobre su prórroga en la COB: “Yo no me he ampliado; me han ampliado, que es diferente”

La Paz. – El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, respondió este viernes a las críticas sobre su prórroga de mandato desde el 2018; aseguró que él no se autoprorrogó en el cargo, sus afiliados supuestamente lo hicieron.

“A mí no me ha elegido uno, me ha elegido un congreso, ¿qué voy a responder frente a eso? Dígame, donde están las notas formales de que Juan Carlos Huarachi se está prorrogándose. ¿Dónde están (las notas) de las federaciones y confederaciones afiliadas? Me han ampliado, pero yo no me he ampliado, me han ampliado, que es muy diferente, eso es muy diferente”, declaró Huarachi.

Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB. Foto: ANF

El dirigente de los trabajadores está al mando del ente obrero desde febrero de 2018 y su primer mandato terminó a finales de 2019, pero el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez le reconoció una prórroga adicional y actualmente continúa en el cargo. Además, fue acusado de violar el estatuto orgánico de la COB.

Exdirigentes, como Lucio Gonzales, cuestionaron al ejecutivo cobista de ser el más prebendal y desacertado que ha tenido la organización de los trabajadores.

Desde la facción evista, Huarachi fue acusado de venderse a los gobiernos de turno, debido a que después de estar al lado de Evo Morales, se acercó al gobierno transitorio de Añez y ahora está al servicio de Luis Arce.

En octubre del 2023, el expresidente Morales acusó a Huarachi de recibir 80.000 mil dólares del exministro Arturo Murillo, a cambio de pacificar el país en 2019. En ese entonces, pidió rendir cuentas de cara a los trabajadores.

El lunes, organizaciones sociales del ala “evista” irrumpieron en la sede de la COB para protestar contra Huarachi, a quien acusan de planear un “autogolpe” junto al Gobierno de Luis Arce.

