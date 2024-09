En medio de una vigilia al frente de su sede y bajo advertencia de juicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) amplió el plazo para la renovación de las directivas de las fuerzas políticas.

A través de la Resolución 0314/2024, del jueves 5 de septiembre, ese tribunal decidió otorgar poco más de tres meses más, hasta el 20 de diciembre, para que las organizaciones cumplan con ese requisito de vigencia.

Lo hizo luego de cinco oportunidades previas, entre la primera resolución del 29 de marzo de 2022 y la cuarta ampliación del 30 de abril de este año, la 167/2024.

Cuando se presumía que el Movimiento Al Socialismo (MAS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), iban a recibir sendas amonestaciones, el TSE no sancionó a ningún partido político. Especialmente esos tres partidos no cumplieron con las resoluciones del tribunal.

Vigilias

Desde hace cuatro días, la facción del MAS arcista reclama, a través de una vigilia en la plaza Abaroa, la validación de Grover García como nuevo presidente de ese partido. Este dirigente campesino fue elegido en un congreso no registrado de El Alto, el 3, 4 y 5 de mayo.

Por otro lado, el delegado del MAS evista ante el TSE, Diego Jiménez, aludió al tribunal de buscar la proscripción de ese partido en su afán de no suspender o no ampliar los plazos. “Si sacan una segunda amonestación, se va a cumplir lo que estamos diciendo: estrategia estatal y gubernamental de utilización de las instituciones del Estado” para “proscribir” al MAS, dijo.

Consultado sobre si hubo presión política para la actuación del TSE, el vocal Tahuichi Tahuichi dijo a La Razón que algunas fuerzas “se aprovechan de que los vocales del Órgano Electoral no están incluidos en la Ley 044, que otorga caso de corte a altas autoridades del Estado como el Presidente y Vicepresidente del Estado”.

“En lo personal, no voy aceptar ninguna presión venga de donde venga, porque he jurado cumplir la Constitución y las leyes; además que no debo nada a nadie y no tengo temor a nada ni nadie. Por lo demás, que juzguen los bolivianos”, afirmó vehemente.

Ley 044

Así, reivindicó la necesidad de “blindar” a los vocales de cualquier amenaza de juicio por vía ordinaria o vulnerabilidad de sus acciones.

Lamentó que la Ley 044, para el Juzgamiento de altas autoridades del Órgano Ejecutivo, Judicial, del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

En su criterio, esa norma omite a las autoridades del Órgano Electoral y resguarda a las de los otros tres órganos del Estado. “Bajo la Ley 044 no pueden ser procesados las altas autoridades del Estado por el ‘ejercicio de sus funciones’, sino por una autorización expresa de dos tercios (de votos) de la Asamblea Legislativa”, afirmó Tahuichi en contacto vía WhatsApp.

“El no incluir a los vocales del TSE a esta ley, fue premeditado y buscaban vocales ‘títere’, ‘marioneta’; fácilmente ‘presionables’ y manipulables a la presión”, dijo el vocal.

Proyecto del TSE

Precisamente, a iniciativa suya, el TSE solicitó el 14 de mayo de 2024 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, la consideración de un proyecto de modificación de la Ley 044.

“¿Qué está esperando la Asamblea Legislativa para aprobar este proyecto de Ley?”, cuestionó Tahuichi.

Paralizada por conflictos políticos, la Asamblea Legislativa no consigna aún en su agenda el proyecto de ley, a poco más de un año de su último periodo.

Hace dos semanas, el abogado del MAS evista Wilfredo Chávez amenazó a los vocales del TSE de procesarlos en caso de que viabilicen el referéndum anunciado el 6 de agosto por el presidente Luis Arce. “En un año o dos va a cambiar la coyuntura. Y el delito no va a proscribir, porque el daño económico al Estado no proscribe, igual los vamos a enjuiciar a estos siete (miembros) del TSE”, advirtió.

Los actuales vocales del TSE terminarán su mandato de seis años el 19 de diciembre de 2025, meses después de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.