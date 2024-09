Implosión del Titan: un experto reveló que el sumergible tenía defectos de fábrica antes de la inmersión

El casco del sumergible Titan presentó arrugas y huecos desde su fabricación inicial, según ingeniero de la NTSB. (Pelagic Research Services via AP)

El casco del sumergible Titan de OceanGate, que implosionó en junio de 2023 mientras se dirigía a los restos del Titanic, presentaba arrugas, porosidad y huecos desde su fabricación original, según expuso el ingeniero Don Kramer ante un panel de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además, el miembro de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), mencionó que dos tipos de sensores del sumergible registraron un “fuerte evento acústico” durante una inmersión el 15 de julio de 2022. Stockton Rush, cofundador de la empresa, estuvo entre las cinco personas que fallecieron cuando el sumergible Titan implosionó en junio de 2023.

Kramer afirmó que los restos del casco recuperados mostraban una sustancial separación de las capas fibra de carbono utilizadas para su construcción.

William Kohnen, experto con amplia trayectoria en sumergibles y miembro clave de la Sociedad de Tecnología Marina, testificó ante la Guardia Costera sobre la implosión del Titan. Kohnen, quien se convirtió en crítico de la firma tras el incidente, afirmó que el desastre pudo haberse evitado con pruebas más exhaustivas. Señaló que las operaciones de la compañía generaron preocupaciones en la industria debido a su carácter experimental.

Kohnen también rechazó la idea de que el Titan no pudiera haber sido probado rigurosamente debido a su naturaleza experimental. Subrayó que muchas personas en la industria tenían reservas sobre los procedimientos de la organización, advirtió la Sociedad de Tecnología Marina. “No creo que mucha gente le haya dicho nunca que no a Stockton”, comentó Kohnen, describiendo a Rush como poco receptivo al escrutinio externo.

La Guardia Costera reveló que el Titan no fue evaluado independientemente antes de su uso. (Laura Bilson/The Post And Courier via AP, Pool)