Indígenas de Monte Verde protestan contra el Gobierno por minimizar desastre ambiental por los incendios

“Mientras los políticos se están peleando por controlar el poder, las comunidades se están volviendo en cenizas y luego salen a minimizar las cosas”, expresó la presidenta de la OTB Sagrado Corazón de Jesús, Marcela Chuvé.

Ante las declaraciones de autoridades gubernamentales y la falta de atención a algunas regiones, los indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monte Verde del municipio de Concepción, de Santa Cruz, protestaron que el Gobierno minimice la magnitud de los incendios forestales que se registran en la Chiquitanía.

“Han salido algunos viceministros minimizando las cosas ¿Cómo es posible que hagan eso? cuando se está quemando la Amazonia y la Chiquitanía cruceña, cuando es la flora y la fauna que se está perdiendo. Es lamentable que las autoridades del Gobierno salgan a minimizar la magnitud de lo que está sucediendo”, protestó la presidenta de la Organización Territorial de Base (OTB) Sagrado Corazón de Jesús, Marcela Chuvé, en contacto con la ANF.

Estas declaraciones surgen luego de que el alcalde de sSn Rafael de Velasco, Jorge Vargas, cuestionó la falta de apoyo por parte del Gobierno. En respuesta, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, negó esas afirmaciones y dijo que el monitoreo satelital reportó que no había fuego en el municipio.

Al respecto, la dirigente de la Organización de Mujeres Indígenas Originarias Chiquitanas de Concepción (OMIOCHC), Doris Chacón, también cuestionó las aseveraciones de las autoridades de Gobierno que restaron importancia a la crítica situación que están atravesando. A la vez, dijo que la ayuda que recibieron es insuficiente para atender las demandas de las comunidades afectadas.

“Nosotros estamos muy indignados por las declaraciones de algunas autoridades indicando que los incendios no son de magnitud, es lamentable que no se den cuenta lo que se está perdiendo. Nosotros perdemos nuestras casas, nuestros cultivos y el país pierde una de las áreas con más biodiversidad”, manifestó.

En ese mismo contexto, Chuvé también rechazó las declaraciones de la diputada del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque, quien descartó la posibilidad de que el Ejecutivo declare desastre nacional, ya que se debe seguir el procedimiento normativo.

“Somos un país que funciona en base a normas. Un país no puede declarar desastre si las gobernaciones no declaran desastre. No podemos hacer lo que queremos como queremos, vamos de acuerdo a las normas autonómicas”, sostuvo Choque en declaraciones a la ANF este pasado martes.

Lamentó que las autoridades gubernamentales atiendan con mayor ahínco las pugnas internas del partido azul, cuando el oriente boliviano se sigue quemando lo que ocasionando el desplazamiento de las comunidades indígenas.

“Una cosa es hablar cuando no viven en las zonas afectadas, cuando no tienen que respirar el aire contaminado y sufrir las afecciones que provoca la humareda. Mientras los políticos se están peleando por controlar el poder, las comunidades se están volviendo en cenizas y luego salen a minimizar las cosas”, protestó.

Hasta fin de mes, el dato oficial era que el fuego consumió 3.8 millones de hectáreas de bosque y pastizales; sin embargo, el gobierno no actualizó esa información. Aunque expertos en la materia aseguran que son más de 4 millones de hectáreas quemadas.

Comunidades en riesgo

Por otra parte, Chuvé dijo que el fuego se descontroló y está acorralando las comunidades indígenas como El Regreso, Sagrado Corazón de Jesús, Makanaté, Puerto San Pedro y Monte Verde donde habitan al menos 2.500 personas, que además corren el riesgo de perder sus viviendas y sus cultivos.

“En la TCO Monte Verde existe una desesperación porque el fuego está encerrando a las cinco comunidades más grandes que son: El Regreso, Sagrado Corazón de Jesús, MaKanate, Puerto San Pedro y Monte Verde. Al menos 2.500 personas están sufriendo a causa de la humareda y de los incendios, el fuego es de magnitud y ha rebasado las fuerzas de todos los bomberos”, indicó.

Asimismo, dijo que los pobladores perdieron sus cultivos de frutas tradicionales y amazónicas, además de la plantación de algunas hortalizas y la cría de ganado. Advirtió que esa situación obligará a que muchas familias dejen sus territorios y migren a otras regiones en busca de trabajo para mantener a sus hijos.

Incluso, señaló que la ayuda que recibieron del Gobierno no es suficiente porque la cantidad de familias afectadas se incrementó, no tienen agua, alimentos ni herramientas para combatir las llamas. Además, carecen de atención médica ya que la posta más cercana está a tres kilómetros y solo cuenta con una enfermera, un médico y un botellón de oxígeno.

Este lunes las comunidades de la TCE se movilizaron en su territorio exigiendo al Gobierno la declaratoria de “desastre nacional”. Este jueves realizarán una conferencia de prensa en la plaza 24 de septiembre de Santa Cruz de la Sierra.

