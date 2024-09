Instituciones anuncian que acatarán el paro cívico, mientras políticos cruceños cuestionan la medida

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, participó en la Asamblea de la Cruceñidad y cuestionó los resultados del Censo 2024 al asegurar que al departamento cruceño no le contabilizaron 373.562 habitantes, según un estudio realizado por técnicos de la universidad estatal.

El alcalde Jhonny Fernández no asistió a la asamblea, pero este martes dejó en claro que no estaba de acuerdo con los datos que reveló el INE sobre el Censo 2024 y pidió que las medidas que se adopten no sean políticas.