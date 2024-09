Interleucina-23 p19 e Interleucina-12 p40, cara a cara, contra la inflamación intestinal

Ronald Palacios Castrillo

Las citocinas interleucina-12 e interleucina-23 desempeñan un papel fundamental en la homeostasis y la inflamación en el intestino y comparten varias características, incluida una subunidad común de citocina p40, una subunidad común del receptor de interleucina-12Rβ1 y un transductor de señal de Janus quinasa (JAK) y Moléculas de señalización del activador de la transcripción (STAT) que comunican funciones posteriores (Figura 1).

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó las terapias que inhiben la subunidad p40 de interleucina-12 compartida o la subunidad p19 selectiva de interleucina-23 para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Crohn.

La delimitación de cuál de estas terapias conduciría a mejores resultados ha generado considerable especulación e interés. En el ensayo clínico SEQUENCE, cuyos resultados se publican ahora en el Journal, Peyrin-Biroulet et al. han realizado un ensayo directo para evaluar la eficacia y seguridad de risankizumab (que bloquea la interleucina-23 p19) en comparación con ustekinumab (que bloquea la interleucina-12 p40) en pacientes con enfermedad de Crohn.3

Los primeros estudios preclínicos establecieron que las células T auxiliares (Th) 1 inflamatorias intestinales aumentaban en la enfermedad de Crohn; Se pensaba que estas células desempeñaban un papel dominante en este trastorno. La interleucina-12 participa en la diferenciación de células T en células Th1 (ver Figura ).

La terapia con anticuerpos monoclonales neutralizantes anti-interleucina-12 p40 en pacientes con enfermedad de Crohn condujo a niveles reducidos de células Th1 intestinales y redujo la inflamación.2.

Cuando los investigadores descubrieron más tarde que la interleucina-12 p40 también podría asociarse con la interleucina-23 p19 para formar interleucina- 23, se hizo necesario un reexamen de si los efectos beneficiosos del bloqueo de la interleucina-12 p40 sobre la inflamación intestinal se debían a la interleucina-12, la interleucina-23 o los efectos combinados de estas citoquinas.

La interleucina-23 expande y mantiene las células Th17, en particular en las superficies mucosas, y las células Th17 aumentan en los tejidos intestinales obtenidos de pacientes con enfermedad de Crohn.2.

Debido a que la enfermedad de Crohn implica una desregulación de las células Th1 y Th17, muchos investigadores plantearon la hipótesis de que reducir estos dos subconjuntos de células T inflamatorias apuntando a la subunidad p40 de interleucina-12 compartida daría resultados más favorables, especialmente porque estos subconjuntos de células T se regulan entre sí.

Varios estudios preclínicos respaldaron estos hallazgos y demostraron que el bloqueo de la interleucina-12 p40 tenía beneficios adicionales en la reducción de las características sistémicas de la inflamación en comparación con el bloqueo de la interleucina-23 p19(2).

Otros plantearon la hipótesis de que el bloqueo selectivo de la interleucina-23 a través de la interleucina-23 p19 conduciría a resultados más favorables porque dicho bloqueo dejaría intactas las funciones esenciales y protectoras de las vías de interleucina-12 y Th1.

Los estudios preclínicos demostraron que el bloqueo únicamente de la interleucina-12 (a través de la interleucina-12 p35) no redujo la inflamación intestinal(2), lo que respalda un papel selectivo de la interleucina-23, aunque este papel no excluye la cooperación de la interleucina-12 con la interleucina-23 en la inflamación intestinal.

A pesar de que la interleucina-17 es una citoquina clave producida por las células Th17 dependientes de la interleucina-23, el bloqueo de la interleucina-17 no fue efectivo y condujo a peores resultados en pacientes con enfermedad de Crohn más grave(2), un hallazgo que probablemente se debió a la Funciones intestinales esenciales de la interleucina-17.

Este hallazgo plantea la cuestión de por qué el bloqueo de la interleucina-23 no produce resultados igualmente pobres. Los estudios en animales, que demostraron que la interleucina-17 no está completamente ausente cuando la interleucina-23 está bloqueada (probablemente debido a subconjuntos de células intestinales que pueden producir interleucina-17 independientemente de la interleucina-23(4) pueden ayudar a explicar estos resultados.

Los ensayos clínicos comparativos proporcionan información valiosa para la toma de decisiones clínicas y son muy necesarios en el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tradicionalmente comparaba terapias con placebo.

El actual ensayo clínico comparativo realizado por Peyrin-Biroulet et al. demostró que risankizumab no fue inferior a ustekinumab con respecto a la remisión clínica en la semana 24 (58,6 % frente a 39,5 %) y superior a ustekinumab con respecto a la remisión endoscópica en la semana 48 (31,8 % frente a 16,2 %) en pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave que habían tenido efectos secundarios inaceptables con inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) (terapia anti-TNF) o una respuesta inadecuada a dicha terapia(3). Una limitación del ensayo es que fue abierto, lo que puede haber introducido sesgo; sin embargo, el revisor central de endoscopia desconocía las asignaciones de grupo de los pacientes

Aunque es tentador concluir que apuntar a la interleucina-23 p19 es más eficaz que apuntar a la interleucina-12 p40 en pacientes con enfermedad de Crohn, el contexto es importante.

Las posibles razones de la mayor eficacia de risankizumab sobre ustekinumab pueden incluir diferencias específicas entre fármacos con respecto a su penetración en los tejidos intestinales y su localización dentro de esos tejidos, su afinidad relativa y eficacia inhibidora de sus objetivos y su asociación con las células inmunitarias, la regulación del sistema inmunológico por células a través de la región Fc de los anticuerpos, o ambas.

La eficacia superior de risankizumab sobre ustekinumab en el ensayo SEQUENCE puede atribuirse, en parte, a una mayor función biológica de la vía de la interleucina-23 en el subgrupo de pacientes con enfermedad de Crohn que se inscribieron en ese ensayo (es decir, pacientes que habían tenido efectos secundarios inaceptables con la terapia anti-TNF o una respuesta inadecuada a dicha terapia y una duración media de la enfermedad de 7,3 años).

Los resultados de un estudio en el que participaron pacientes cuya enfermedad de Crohn era refractaria a la terapia anti-TNF respaldan esta idea; ese estudio demostró que en tales pacientes, las medidas de la vía de la interleucina-23 aumentaron y se expandió una población de células T que expresaban interleucina-23R que eran resistentes a la muerte celular inducida por anti-TNF(5).

Además, los estudios preclínicos demostraron que la interleucina-12 y la interleucina-23 pueden desempeñar diferentes funciones en diferentes momentos: la interleucina-12 desempeña un papel más importante en una etapa más temprana del curso de la enfermedad y la interleucina-23 desempeña un papel más importante más adelante(6).

Las diferentes respuestas a las terapias entre los pacientes con enfermedad de Crohn pueden verse influenciadas por el fenotipo clínico, las vías biológicas que impulsan la enfermedad, el estadio de la enfermedad y las intervenciones terapéuticas previas.

Serán importantes ensayos comparativos adicionales de interleucina-23 p19 e interleucina-12 p40 que evalúen distintas subpoblaciones de pacientes. Dichos ensayos están en curso y pueden permitir una toma de decisiones más refinada en la selección de terapias dirigidas a la interleucina-23 p19 o la interleucina-12 p40 en pacientes con enfermedad de Crohn.

Referencias Bibliográficas

