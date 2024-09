Inusual nevada cae de sorpresa en África provocando una primavera blanca

Justo en el inicio de la primavera, Sudáfrica ha sido escenario de intensas e inesperadas nevadas que cubren amplias zonas de su territorio.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las fuertes ventiscas han provocado enormes atascos en las carreteras, dejando automóviles atascados en la nieve. Las autoridades piden a los conductores que se abstengan de viajar debido a las peligrosas condiciones meteorológicas. Por otro lado, la gente sube videos a las redes donde muestran su disfrute y las cervezas que dejan en la nieve.

SNOW ⛄️ in South Africa. Our guys say 1996 was the last heavy snowfall here. Wow.. the lions looked beyond stunning in this Winter Wonderland landscape. What a privilege to witness this highly unusual occurrence in Africa. ❤️ pic.twitter.com/iRarBijQpv

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— @ggconservation (@gglionsNPC) September 21, 2024