Irán no planea enviar sus fuerzas para ayudar a Hezbolá

Fuente: https://actualidad.rt.com

Irán no planea enviar sus «fuerzas voluntarias» a los países de la región para ayudarles a defenderse de las agresiones de Israel, aseveró este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani.

«No hay necesidad de enviar fuerzas voluntarias desde Irán, y no hemos recibido ninguna petición de nadie», dijo Kanani, citado por IRNA. Asimismo, aseguró que las autoridades iraníes creen que «los gobiernos y las naciones de la región tienen la capacidad y la autoridad para defenderse de la agresión del régimen sionista», por lo que no necesitan ayuda de Teherán.

«El régimen sionista es incapaz de enfrentarse a los grupos de resistencia debido a los numerosos fracasos de los últimos años», por lo que en el Líbano Israel está utilizando «la fuerza aérea y las bombas estadounidenses», destacó el vocero. Al mismo tiempo, Kanani sostuvo que el Líbano demostró en 2006 que tiene la capacidad de resistir al país hebreo e incluso derrotar a sus fuerzas.

Además, el portavoz señaló que Irán no tiene «una fuerza interpuesta en la región» y apoya a los grupos de resistencia antiisraelí de la región para «hacer valer los derechos del pueblo palestino y crear un efecto disuasorio contra las amenazas» de Tel Aviv. «Si la situación lo requiere, nos dirigiremos a Jerusalén y nadie debe tener dudas sobre la capacidad de Irán para responder a los agresores«, aseguró Kanani, destacando que su país lucha por la paz, la estabilidad y la seguridad en la región, pero que responderá a todas las agresiones en su contra.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, prometió el domingo que la muerte del general de brigada y subjefe de operaciones de la guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Abbas Nilforooshan, que murió la semana pasada en un ataque aéreo israelí en Beirut, tendrá consecuencias para Israel. «Sin duda, este horrible crimen del régimen sionista agresor no quedará sin respuesta», dijo Araghchi, calificando el asesinato de un «acto cruel y cobarde» que «es otra señal clara de la naturaleza terrorista y criminal del régimen sionista y de sus conocidos partidarios».