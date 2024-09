J.D. Vance arremete contra Zelenski: «No me gusta que venga y diga lo que debemos hacer»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El candidato republicano a la Vicepresidencia de EE.UU., J.D. Vance, explicó este jueves que para acabar con el conflicto ucraniano su compañero presidenciable Donald Trump solo necesita no ser «débil» y «tonto», a diferencia de la Administración del actual mandatario Joe Biden.

«Los detalles de cómo Donald Trump va a poner fin a la guerra en Ucrania es no siendo débil y tonto, que es por desgracia algo que no se puede decir de la actual Administración. Es muy simple«, afirmó el político durante un mitin electoral en la ciudad de Traverse, estado de Míchigan. En este contexto, recordó que Moscú no inició su operación especial militar mientras Trump estaba en el poder, pero lo hizo durante la presidencia de Joe Biden porque las autoridades rusas «no respetan el liderazgo estadounidense» y quienes lideran en Washington «no son inteligentes».

«Así que lo que Donald Trump trae al Despacho Oval no es solo fuerza, sino inteligencia. Y creo que eso es realmente todo lo que se necesita para poner fin a esta guerra, porque mira, no está en el interés de Estados Unidos, no está en el interés de Ucrania, no está en el interés de Europa que esta guerra continúe indefinidamente», declaró J.D. Vance.

Además, el candidato a la Vicepresidencia comentó las declaraciones del líder de régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, que arremetió contra él por su posición «demasiado radical» respecto a la resolución de la crisis ucraniana. El político estadounidense explicó que no se refirió a un plan en concreto, sino a un posible escenario de cómo la situación podría terminar en última instancia.

«Pero mira, no me gusta que Zelenski venga a este país y le diga a los contribuyentes estadounidenses lo que deben hacer. Debería dar las gracias a los contribuyentes estadounidenses«, enfatizó J.D. Vance.