Japón promueve la semana laboral de cuatro días para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores

El gobierno de Japón, conocido por su cultura de trabajo intensa, está impulsando activamente la semana laboral de cuatro días como una solución para la escasez de mano de obra. Desde Associated Press (AP) se informa que esta iniciativa, aunque introducida en 2021, ha adoptado un ritmo lento. Actualmente, aproximadamente 8% de las empresas permiten a sus empleados tomar tres o más días libres a la semana.

Panasonic Holdings Corp., una de las primeras compañías en ofrecer este esquema, informó que de sus 63.000 empleados, solo 150 han optado por la semana laboral de cuatro días, según Yohei Mori.

“Por realizar una sociedad en la que los trabajadores pueden elegir entre diversos estilos laborales según sus circunstancias, pretendemos crear un ciclo virtuoso de crecimiento y distribución”, se lee en el sitio del Ministerio de Trabajo sobre la campaña “hatarakikata kaikaku”, citada por Associated Press.

En Japón, los horarios de trabajo son tradicionalmente largos y aunque el 85% de los empleadores reportan dar a sus trabajadores dos días libres a la semana, muchos realizan horas extras no registradas, conocidas como “servicio de horas extras”. Un informe del gobierno reveló que el país tiene al menos 54 muertes al año debido al exceso de trabajo, denominado “karoshi”.

Tim Craig, autor de Cool Japan: Case Studies from Japan’s Cultural and Creative Industries dijo a AP que los japoneses valoran mucho la relación con sus colegas y forman un fuerte vínculo con sus empresas. Esta cultura laboral contribuye a la baja tasa de natalidad en el país, que según datos del gobierno, podría reducir la población en edad laboral en un 40% para el año 2065.

Además, de la misma fuente, se destacó que empresas como Fast Retailing Co. y Shionogi & Co. comenzaron a ofrecer la semana laboral de cuatro días. Empresas de finanzas, como SMBC Nikko Securities Inc. y Mizuho Financial Group también se han sumado a esta tendencia.

Akiko Yokohama, trabajadora de Spelldata, señaló a AP que los días libres adicionales le permiten asistir a citas médicas o realizar otras actividades personales. La flexibilidad laboral resulta crucial para quienes cuidan de otros o buscan un balance mejor entre vida y trabajo.

Sin embargo, NS Group busca ofrecer flexibilidad sin que los empleados sientan penalización, según Kanako Ogino. Esta empresa, que maneja locales de karaoke y hoteles, ofrece treinta patrones de horario diferentes, incluida la semana laboral de cuatro días. Ogino aseguró que ver a alguien trabajando más horas sin descanso no está alineado con un modo de vida saludable.

Las críticas sobre la semana laboral de cuatro días señalan que, en la práctica, algunas personas acaban trabajando igual de duro, pero con menos paga. A pesar de ello, una encuesta anual de Gallup mostró que Japón tiene uno de los niveles más bajos de compromiso entre los trabajadores, con solo el 6% describiéndose a sí mismos como comprometidos en comparación con el promedio global del 23%, reflejó AP.

La adopción de horarios flexibles se percibe como una necesidad para mantener una fuerza laboral viable. La directora de la campaña del Ministerio de Salud comentó que solo tres empresas han solicitado consejo sobre cambios laborales, lo que muestra los desafíos de la iniciativa.

En suma, la iniciativa gubernamental busca cambiar una cultura profundamente enraizada y mejorar la calidad de vida laboral de los japoneses, pero enfrenta resistencia y desafíos considerables.