La Alcaldía de Tarija solicitará clases virtuales si no mejora la humareda para proteger la salud de los escolares

Fuente: La Voz de Tarija

El secretario de Salud del Gobierno Municipal de Tarija, Paul Mendoza, ha solicitado que se implementen clases virtuales para los niños y jóvenes en edad escolar, ante la persistente humareda que afecta a la región. Mendoza expresó su preocupación por los efectos negativos que la contaminación ambiental está teniendo en la salud, especialmente en las vías respiratorias de los estudiantes, quienes podrían estar en mayor riesgo debido a secuelas del Covid-19 y la exposición prolongada a este tipo de polución.

«Estamos solicitando que los niños y jóvenes en edad escolar pasen clases virtuales si no baja la humareda y no presenciales, cosa que no lo están haciendo en la ciudad de Tarija, en otros departamentos sí como Santa Cruz, Beni y Pando«, explicó Mendoza, refiriéndose a las medidas tomadas en otras regiones del país que también enfrentan esta crisis ambiental.

La humareda, producto de chaqueos y quemas descontroladas en diversas áreas rurales, ha generado una gran preocupación no solo por el impacto ambiental, sino también por las secuelas en la salud pública. Según el secretario de Salud, los niños son particularmente vulnerables a desarrollar problemas respiratorios debido a la densidad de humo presente en el aire, agravado por el historial reciente de muchas personas que quedaron con problemas respiratorios tras la pandemia de Covid-19.

«Obviamente, los niños tienen problemas en el tema respiratorio porque mucha gente ha quedado con secuelas del Covid-19», afirmó Mendoza, enfatizando la necesidad urgente de medidas preventivas. En ese sentido, hizo un llamado a la población para que se proteja utilizando barbijos y colirios, además de evitar la exposición prolongada al aire libre.

Mendoza también señaló la importancia de tomar conciencia sobre el daño causado por los chaqueos y quemas, responsables de gran parte de la humareda. «Lo que hay que hacer es llamar a la reflexión a esta gente que quema y realiza chaqueos y genera este tipo de contaminación inmensa», señaló, pidiendo a las autoridades y a la ciudadanía que tomen acciones preventivas para evitar un mayor deterioro de la calidad del aire y proteger la salud de la población.

La solicitud del Gobierno Municipal busca evitar una crisis sanitaria en Tarija, especialmente entre los más jóvenes, mientras persiste la humareda.